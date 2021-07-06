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Почти все пляжи Сочи откроют вечером 6 июля

Исключение составят расположенные в районе Кудепсты, которые оказались затоплены.

6 июля, 10:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пляжи Сочи, закрытые из-за урагана, начнут снова открывать уже вечером 6 июля. Такое заявление сделал мэр города Алексей Копайгородский. По его словам, сейчас мониторинговые группы заканчивают оценивать ущерб, нанесённый стихией, общаются с жителями.

"На всех пляжных территориях, которые пострадали, работы по ликвидации последствий закончены на 70%. К вечеру всё будет открыто, за исключением только Кудепстинского района", — сказал градоначальник.

К этому времени планируется завершить расчистку пляжей после урагана. Однако купаться сейчас запрещено из-за того, что в море ещё бушует шторм. Также уже восстановлена дорога к селу Кепша, в котором проживает почти 300 человек. А в селе Лесное, где смыло трассу, разработан план по её восстановлению.

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Напомним, 4 июля на Краснодарский край обрушился настоящий ураган. В результате в Сочи погиб один человек: мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. При этом в Анапе погиб ребёнок и двое пытавшихся его спасти взрослых. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС. При этом, согласно прогнозу, сильные дожди и шторм в Сочи ожидаются в течение всего лета.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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