Почти все пляжи Сочи откроют вечером 6 июля

Пляжи Сочи, закрытые из-за урагана, начнут снова открывать уже вечером 6 июля. Такое заявление сделал мэр города Алексей Копайгородский. По его словам, сейчас мониторинговые группы заканчивают оценивать ущерб, нанесённый стихией, общаются с жителями.

"На всех пляжных территориях, которые пострадали, работы по ликвидации последствий закончены на 70%. К вечеру всё будет открыто, за исключением только Кудепстинского района", — сказал градоначальник.

К этому времени планируется завершить расчистку пляжей после урагана. Однако купаться сейчас запрещено из-за того, что в море ещё бушует шторм. Также уже восстановлена дорога к селу Кепша, в котором проживает почти 300 человек. А в селе Лесное, где смыло трассу, разработан план по её восстановлению.