Лайф снял с коптера коттедж задержанного замглавы ставропольского УГИБДД Ткаченко
Коттедж гаишника оказался не столь впечатляющий, как "золотой дворец" его начальника Сафонова.
Лайф снял на видео коттедж арестованного заместитель начальника ставропольского УГИБДД Ткаченко. Видео © LIFE
Лайф снял с коптера дом заместителя начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Александра Ткаченко, который был задержан по делу о коррупции вместе с его руководителем Алексеем Сафоновым.
На кадрах видно, что коттедж Ткаченко не столь впечатляющий, как "золотой дворец" Сафонова. Однако на участке ещё ведутся строительные работы. Соседи в беседе с Лайфом охарактеризовали гаишника как тихого, спокойного и неконфликтного человека, в поведении которого не было ничего необычного.
Тем временем стало известно, что Ткаченко избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом журналистам сообщил прокурор отдела управления по СКФО Главного управления Генпрокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Вячеслав Хлопонин.
Напомним, о задержании главы ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова и 35 его подчинённых стало известно 20 июля. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей. Однако наибольшее внимание общественности привлёк роскошный особняк Сафонова — там есть и парная с купелью, бильярдная, спортзал, но больше всего там "золота": золотая лепнина на потолках и мебели, золотые раковины и унитазы.
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