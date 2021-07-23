Лайф снял с коптера коттедж задержанного замглавы ставропольского УГИБДД Ткаченко

Лайф снял на видео коттедж арестованного заместитель начальника ставропольского УГИБДД Ткаченко. Видео © LIFE

Лайф снял с коптера дом заместителя начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Александра Ткаченко, который был задержан по делу о коррупции вместе с его руководителем Алексеем Сафоновым.

На кадрах видно, что коттедж Ткаченко не столь впечатляющий, как "золотой дворец" Сафонова. Однако на участке ещё ведутся строительные работы. Соседи в беседе с Лайфом охарактеризовали гаишника как тихого, спокойного и неконфликтного человека, в поведении которого не было ничего необычного.