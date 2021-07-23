НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лайф снял с коптера коттедж задержанного замглавы ставропольского УГИБДД Ткаченко

Коттедж гаишника оказался не столь впечатляющий, как "золотой дворец" его начальника Сафонова.

22 июля, 21:46

Лайф снял на видео коттедж арестованного заместитель начальника ставропольского УГИБДД Ткаченко. Видео © LIFE

Лайф снял с коптера дом заместителя начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Александра Ткаченко, который был задержан по делу о коррупции вместе с его руководителем Алексеем Сафоновым.

Ищите у женщин: Бывшая жена и любовница главы УГИБДД Ставрополья оказались ещё богаче

Ищите у женщин: Бывшая жена и любовница главы УГИБДД Ставрополья оказались ещё богаче

На кадрах видно, что коттедж Ткаченко не столь впечатляющий, как "золотой дворец" Сафонова. Однако на участке ещё ведутся строительные работы. Соседи в беседе с Лайфом охарактеризовали гаишника как тихого, спокойного и неконфликтного человека, в поведении которого не было ничего необычного.

Тем временем стало известно, что Ткаченко избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом журналистам сообщил прокурор отдела управления по СКФО Главного управления Генпрокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Вячеслав Хлопонин.

Лайф снял на видео ещё два дома главы ставропольской ГИБДД, и это вовсе не "золотые" дворцы

Лайф снял на видео ещё два дома главы ставропольской ГИБДД, и это вовсе не "золотые" дворцы

Напомним, о задержании главы ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова и 35 его подчинённых стало известно 20 июля. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей. Однако наибольшее внимание общественности привлёк роскошный особняк Сафонова — там есть и парная с купелью, бильярдная, спортзал, но больше всего там "золота": золотая лепнина на потолках и мебели, золотые раковины и унитазы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Лайф снял на видео ещё два дома главы ставропольской ГИБДД, и это вовсе не "золотые" дворцы

сегодня в 16:27

Ищите у женщин: Бывшая жена и любовница главы УГИБДД Ставрополья оказались ещё богаче

сегодня в 21:40

Врачи забыли тампон: Известный криминалист расследует смерть сына после операции в пермской больнице

сегодня в 21:25

Финские учёные выяснили, что у переболевших ковидом антитела сохраняются более года

сегодня в 23:06

Журова объяснила, почему россияне не знают спортсменов-олимпийцев

сегодня в 22:52

Новости партнеров

Layer 1