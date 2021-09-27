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"Ура" кричать рановато": Путин настроил "Единую Россию" и министров на кропотливую работу

Несмотря на убедительную победу партии власти на выборах, времени на празднование нет — впереди тяжёлое служение на благо страны. Да и основные враги россиян, такие как бедность, ещё не решены.

27 сентября, 14:47
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

"Единая Россия" вновь получила конституционное большинство в Госдуме, хоть не обошлось и без потерь. При этом фракция обновится наполовину: в ней будут как "заслуженные" политики, так появятся и новые лица со свежими, порой неординарными, прорывными идеями. Об этом и не только сегодня шла речь на встрече президента Владимира Путина с лидерами списка партии власти на прошедших выборах.

Путин: "Единая Россия" показала стремление к обновлению

Путин: "Единая Россия" показала стремление к обновлению

Путин отметил, что нынешний результат "Единой России" отражает высокий уровень доверия россиян к партии и её конкретным делам.

"Ясно, что есть очень много претензий, это само собой разумеется, для правящей партии — просто неизбежно, так и должно быть. Но самое главное, люди доверяют тем, за кого они голосуют. Главное, что вы работаете ради здоровья, благополучия, безопасности людей. Люди это чувствуют", — заявил президент.

Из всей пятёрки в Госдуму, предполагается, перейдёт только Анна Кузнецова. Ей прочат пост вице-спикера, курирующего тему поддержки семей и детей. Остальные лидеры списка останутся на своей прежней работе, но возглавят специально созданные в партии комиссии — по международным делам, здравоохранению, образованию.

Лидеры списка "Единой России" возглавят специальные партийные комиссии

Лидеры списка "Единой России" возглавят специальные партийные комиссии

На встрече с лидерами списка Путин заметил, что слышал крики "ура" из штабов партии. После оглашения результатов такие возгласы вполне понятны. Но праздновать ещё рано, враг до конца не побеждён: впереди главный бой с основными угрозами благополучию россиян. И эту мысль путь практически слово в слово президент повторил уже на совещании с руководством правительства.

Путин — о борьбе с бедностью в России: Кричать "ура" ещё рано

Путин — о борьбе с бедностью в России: Кричать "ура" ещё рано

"Нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, ещё "ура" кричать рановато. "Враг" ещё не побеждён, а враг кто у нас: бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, — у нас есть над чем работать, вот наш главный противник. А главная цель — повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны", — сказал Путин.

Путин попросил вице-премьеров настроить команды на оперативное, грамотное и эффективное выполнение всех задач.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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