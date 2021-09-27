"Единая Россия" вновь получила конституционное большинство в Госдуме, хоть не обошлось и без потерь. При этом фракция обновится наполовину: в ней будут как "заслуженные" политики, так появятся и новые лица со свежими, порой неординарными, прорывными идеями. Об этом и не только сегодня шла речь на встрече президента Владимира Путина с лидерами списка партии власти на прошедших выборах.

Путин отметил, что нынешний результат "Единой России" отражает высокий уровень доверия россиян к партии и её конкретным делам.

"Ясно, что есть очень много претензий, это само собой разумеется, для правящей партии — просто неизбежно, так и должно быть. Но самое главное, люди доверяют тем, за кого они голосуют. Главное, что вы работаете ради здоровья, благополучия, безопасности людей. Люди это чувствуют", — заявил президент.

Из всей пятёрки в Госдуму, предполагается, перейдёт только Анна Кузнецова. Ей прочат пост вице-спикера, курирующего тему поддержки семей и детей. Остальные лидеры списка останутся на своей прежней работе, но возглавят специально созданные в партии комиссии — по международным делам, здравоохранению, образованию.

На встрече с лидерами списка Путин заметил, что слышал крики "ура" из штабов партии. После оглашения результатов такие возгласы вполне понятны. Но праздновать ещё рано, враг до конца не побеждён: впереди главный бой с основными угрозами благополучию россиян. И эту мысль путь практически слово в слово президент повторил уже на совещании с руководством правительства.

"Нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, ещё "ура" кричать рановато. "Враг" ещё не побеждён, а враг кто у нас: бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, — у нас есть над чем работать, вот наш главный противник. А главная цель — повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны", — сказал Путин.