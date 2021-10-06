В Белоруссии за оскорбление убитого сотрудника КГБ арестовано 136 человек

Отмечается, что в качестве меры пресечения им избрано заключение под стражу. Расследование уголовного дела по статьям "Умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти" продолжается. В СК заметили, что предупреждения о жёсткой и принципиальной правовой оценке оскорблений некоторых граждан не остановили.

Напомним, сотрудник КГБ погиб при проведении операции по проверке местонахождения лиц, которые могут быть причастны к терроризму. Стрелявший в него мужчина также был убит. По факту происшествия Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Позже СК задержал жену мужчины, застрелившего сотрудника КГБ. Утверждается, что она проводила видеосъёмку преступления и содействовала его совершению. В свою очередь в Генпрокуратуре Белоруссии сочли обоснованным применение оружия во время антитеррористической операции. Отмечается, что силовики действовали на основании закона и исходили из сложившейся ситуации, огнестрельное оружие было задействовано в ответ на вооружённое нападение.