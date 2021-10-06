НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Белоруссии за оскорбление убитого сотрудника КГБ арестовано 136 человек

Некоторых граждан не остановили предупреждения о жёсткой и принципиальной правовой оценке, заметили в СК.

6 октября, 16:19
<p>Фото © <a href="https://sk.gov.by/images/storage/news/000074_402908.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт СК по Республике Беларусь</a></p>

Фото © Сайт СК по Республике Беларусь

Белорусские правоохранители задержали 136 граждан по уголовному делу об оскорблении погибшего сотрудника КГБ. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

"Подозреваемыми по уголовному делу являются 136 так называемых анонимных комментаторов", — сказано в записи на сайте ведомства.

В Белоруссии создали специального бота для сбора сообщений об убитом сотруднике КГБ

В Белоруссии создали специального бота для сбора сообщений об убитом сотруднике КГБ

Отмечается, что в качестве меры пресечения им избрано заключение под стражу. Расследование уголовного дела по статьям "Умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти" продолжается. В СК заметили, что предупреждения о жёсткой и принципиальной правовой оценке оскорблений некоторых граждан не остановили.

Напомним, сотрудник КГБ погиб при проведении операции по проверке местонахождения лиц, которые могут быть причастны к терроризму. Стрелявший в него мужчина также был убит. По факту происшествия Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Позже СК задержал жену мужчины, застрелившего сотрудника КГБ. Утверждается, что она проводила видеосъёмку преступления и содействовала его совершению. В свою очередь в Генпрокуратуре Белоруссии сочли обоснованным применение оружия во время антитеррористической операции. Отмечается, что силовики действовали на основании закона и исходили из сложившейся ситуации, огнестрельное оружие было задействовано в ответ на вооружённое нападение.

Лукашенко раскрыл оставшиеся за кадром подробности убийства сотрудника КГБ в Минске

Лукашенко раскрыл оставшиеся за кадром подробности убийства сотрудника КГБ в Минске

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1