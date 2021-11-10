В Кемерове завершили оглашение приговора по первому делу о пожаре в "Зимней вишне"
Как сообщил суд, к трагедии привело в том числе отсутствие системной подготовки пожарных подразделений и слабое взаимодействие между спасательными ведомствами.
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Заводский районный суд Кемерова закончил оглашение приговора по первому уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Фигуранты получили от 5 до 14 лет лишения свободы. О результатах судебного заседания сообщает ТАСС. Уточняется, что четверо осуждённых, в числе которых пожарные Андрей Бурсин и Сергей Генин, взяты под стражу в зале суда.
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"Нами рассмотрено уголовное дело. Текст приговора насчитывает более одной тысячи листов. Суд попытался рассмотреть уголовное дело в наиболее кратчайшие сроки", — сказал судья в завершение оглашения приговора.
Как отметили в инстанции, к преступлению, в котором обвиняются пожарные, привело отсутствие системной подготовки подразделений и слабое взаимодействие между различными спасательными ведомствами. В ходе рассмотрения дела было обращено внимание временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ Александра Чуприяна на недостатки системы и вынесено соответствующее представление. Также суд потребовал от ведомства сообщить о принятых мерах.
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Ранее потерявший всю семью при пожаре в "Зимней вишне" назвал приговор фигурантам дела подарком. По его словам, главный виновник трагедии до сих пор находится на свободе — он скрылся за границей. Имени его Игорь Востриков называть не стал.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам. В 2019 году на месте трагедии появился Парк ангелов, в котором высадили 60 сосен — по одной на каждого погибшего.
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