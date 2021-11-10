В Кемерове завершили оглашение приговора по первому делу о пожаре в "Зимней вишне"

Заводский районный суд Кемерова закончил оглашение приговора по первому уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Фигуранты получили от 5 до 14 лет лишения свободы. О результатах судебного заседания сообщает ТАСС. Уточняется, что четверо осуждённых, в числе которых пожарные Андрей Бурсин и Сергей Генин, взяты под стражу в зале суда.

"Нами рассмотрено уголовное дело. Текст приговора насчитывает более одной тысячи листов. Суд попытался рассмотреть уголовное дело в наиболее кратчайшие сроки", — сказал судья в завершение оглашения приговора.

Как отметили в инстанции, к преступлению, в котором обвиняются пожарные, привело отсутствие системной подготовки подразделений и слабое взаимодействие между различными спасательными ведомствами. В ходе рассмотрения дела было обращено внимание временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ Александра Чуприяна на недостатки системы и вынесено соответствующее представление. Также суд потребовал от ведомства сообщить о принятых мерах.