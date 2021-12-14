Глава СК Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная"
Глава ведомства планирует провести оперативное совещание и встретиться с пострадавшими и родственниками погибших.
Александр Бастрыкин. Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Кемеровскую область на шахту "Листвяжная", где 25 ноября в результате ЧП погиб 51 человек. Он возложил цветы к стихийному мемориалу и почтил память погибших.
"Глава ведомства планирует провести оперативное совещание со следственной группой, которая продолжает работать на месте трагедии, и встретиться с пострадавшими и родственниками погибших в результате трагедии", — рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Лидер РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества. На сегодняшний день тела всех шахтёров и спасателей подняты на поверхность, поисковые работы на "Листвяжной" завершены.
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