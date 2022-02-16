Юрист Сазонова напомнила о притче про мальчика и волков в ситуации со статьёй The Sun

Целью статьи британского таблоида The Sun о времени "вторжения" России на Украину было приковать всё внимание общественности к этой теме. Сейчас же, когда статья уже отредактирована, о ней, скорее всего, забудут уже через пару дней, СМИ не понесёт за фейк никакого наказания, однако доверия этому изданию будет меньше. Об этом Лайфу рассказала юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова.

"Все западные СМИ выступают как бравые солдаты информационной войны. И, естественно, когда указывается не просто конкретно дата, но ещё и конкретное время, невольно у любого человека, даже адекватного, включается счётчик или обратный отсчёт. И всё внимание автоматически приковывается к данной теме. И, как я понимаю, это и была цель данной информационной провокации", — рассказала собеседница Лайфа.

В этой ситуации Сазонова вспомнила притчу о мальчике и волках: по её мнению, доверие к СМИ, которые отказываются от собственных данных, должно снижаться, однако в случае The Sun этого не произойдёт: никакой ответственности за публикацию фейка издание не понесёт, и вскоре все забудут об этой истории.