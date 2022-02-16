Юрист Сазонова напомнила о притче про мальчика и волков в ситуации со статьёй The Sun
Однако эксперт считает, что редакция издания не понесёт никакого наказания за публикацию фейка и эту историю быстро забудут.
Фото на обложке © ТАСС / ZUMA
Целью статьи британского таблоида The Sun о времени "вторжения" России на Украину было приковать всё внимание общественности к этой теме. Сейчас же, когда статья уже отредактирована, о ней, скорее всего, забудут уже через пару дней, СМИ не понесёт за фейк никакого наказания, однако доверия этому изданию будет меньше. Об этом Лайфу рассказала юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова.
"Все западные СМИ выступают как бравые солдаты информационной войны. И, естественно, когда указывается не просто конкретно дата, но ещё и конкретное время, невольно у любого человека, даже адекватного, включается счётчик или обратный отсчёт. И всё внимание автоматически приковывается к данной теме. И, как я понимаю, это и была цель данной информационной провокации", — рассказала собеседница Лайфа.
В этой ситуации Сазонова вспомнила притчу о мальчике и волках: по её мнению, доверие к СМИ, которые отказываются от собственных данных, должно снижаться, однако в случае The Sun этого не произойдёт: никакой ответственности за публикацию фейка издание не понесёт, и вскоре все забудут об этой истории.
"Накачка прошла, некий эмоциональный рубеж пройден. Но у любого нормального человека огромное количество вопросов вообще к достоверности данных, которые выдают западные СМИ и в частности The Sun, у которого и так репутация ближе к таблоиду. И, видимо, репутация — это не самое главное, чем они дорожат. И вообще никакой журналистской этики в данном вопросе нет", — подытожила Сазонова.
Напомним, накануне британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "вторжение на Украину" состоится 16 февраля, издания даже называли точное время — три часа ночи по местному. Появившуюся информацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалось вторжение". Однако нападения так и не произошло. Позже The Sun отредактировала статью о времени "вторжения" России на Украину.
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