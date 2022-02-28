Политолог Войко объяснила "страх" Японии из-за перевода сил сдерживания РФ в особый режим
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото © ТАСС / YOSHIKAZU TSUNO / POOL
По её словам, сейчас в Токио есть собственные проблемы, при которых спокойно сложно существовать, поэтому стране выгодно поддерживать западных партнёров.
Доцент кафедры "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко прокомментировала в беседе с Лайфом, с чем на самом деле связано заявление премьера Японии Фумио Кисида об опасности перевода сил сдерживания России в особый режим боевого дежурства. В действительности "страх" Токио связан с позицией Запада, уверена она.
"Российско-японские отношения тоже, несмотря на определённые экономические контакты, находятся под известным политическим и дипломатическим напряжением, связанным с Курильским вопросом. Эта тема всегда проходит красной линией у всех руководителей Японии, независимо от их внутриполитических взглядов. Конечно, с точки зрения японских интересов мы знаем, что в этой стране запрещено официально иметь собственную армию. На территории Японии находится американская военная база", — пояснила Евгения Войко.
По словам собеседника Лайфа, Япония имеет очень сложные политические отношения с Китаем. У Японии сейчас ситуация довольно сложная, считает специалист, именно с точки зрения перспектив развития событий в районе Азиатско-Тихоокеанского региона и относительно возможного поведения Пекина, который тоже сейчас подбрасывает определённые сюжеты по поводу возможного взятия Тайваня. Япония придерживается риторики, которая в том числе исходит от западных партнёров, подчеркнула Войко.
"Американское руководство, НАТО также прокомментировало это в том же духе, но Япония здесь, будучи союзником, такую же риторику отражает. К тому же в Японии есть собственные проблемы в регионе. Спокойно сложно сейчас существовать Токио в текущих условиях. В условиях обострения и милитаризации общемировой риторики в контексте Курил. Даже скорее не в контексте Курил, для Москвы этот вопрос решён. В контексте такого пока неявного, но имеющегося противостояния с Китаем. В этой связи — да. Япония вторит своим западным коллегам, что угроза есть. Пока о каких-то военных движениях вроде сигналов не было на этот счёт", — уточнила специалист.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.