Политолог Войко объяснила "страх" Японии из-за перевода сил сдерживания РФ в особый режим

По её словам, сейчас в Токио есть собственные проблемы, при которых спокойно сложно существовать, поэтому стране выгодно поддерживать западных партнёров.

Доцент кафедры "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко прокомментировала в беседе с Лайфом, с чем на самом деле связано заявление премьера Японии Фумио Кисида об опасности перевода сил сдерживания России в особый режим боевого дежурства. В действительности "страх" Токио связан с позицией Запада, уверена она.

"Российско-японские отношения тоже, несмотря на определённые экономические контакты, находятся под известным политическим и дипломатическим напряжением, связанным с Курильским вопросом. Эта тема всегда проходит красной линией у всех руководителей Японии, независимо от их внутриполитических взглядов. Конечно, с точки зрения японских интересов мы знаем, что в этой стране запрещено официально иметь собственную армию. На территории Японии находится американская военная база", — пояснила Евгения Войко.

По словам собеседника Лайфа, Япония имеет очень сложные политические отношения с Китаем. У Японии сейчас ситуация довольно сложная, считает специалист, именно с точки зрения перспектив развития событий в районе Азиатско-Тихоокеанского региона и относительно возможного поведения Пекина, который тоже сейчас подбрасывает определённые сюжеты по поводу возможного взятия Тайваня. Япония придерживается риторики, которая в том числе исходит от западных партнёров, подчеркнула Войко.