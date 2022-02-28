Песков: У россиян болят сердца за родственников на Украине
При этом он подчеркнул, что жители Незалежной сейчас нередко становятся жертвами местных пропагандистов, из-за чего остаются не в курсе реального положения дел.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подавляющее число россиян имеет на Украине родственников или друзей и за происходящее с ними болят сердца.
"Не только в администрации президента, а во всей России, наверное, у подавляющего количества населения, есть друзья, родственники, близкие, далёкие, которые живут на Украине. Естественно, сейчас у всех сердца болят за то, что происходит с этими родственниками", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у сотрудников Кремля родственники на Украине и поступает ли от них информация, отличающаяся от заявлений Москвы.
При этом он подчеркнул, что украинцы сейчас нередко становятся жертвами местных пропагандистов, из-за чего остаются не в курсе реального положения дел.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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