"Мы в первую очередь русские": Боец Монсон назвал предательством смену спортивного гражданства

В начале марта российским спортсменам рекомендовали закрыть доступ к соревнованиям по решению МОК.

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, имеющий паспорт РФ, считает, что смена российскими атлетами спортивного гражданства стала бы предательством. Об этом сообщает Sport24.

"Если спортсмен сборной России откажется от гражданства, чтобы выступать за другую страну, его перестанут уважать и он потеряет своих болельщиков из России. Безусловно, сейчас это своеобразное предательство, учитывая нынешнюю ситуацию. <...> Не думаю, что мы увидим много спортсменов, которые поменяют гражданство ради участия в международных соревнованиях. Мы в первую очередь русские, во вторую — спортсмены. Об этом нельзя забывать", — сказал Монсон.

В январе 2021 года Монсон объявил в соцсетях о завершении спортивной карьеры, но затем удалил свой пост. Всего он провёл 88 боёв в смешанных единоборствах, одержал 61 победу и потерпел 26 поражений. Ещё один поединок 51-летнего спортсмена был признан ничейным.