"Мы в первую очередь русские": Боец Монсон назвал предательством смену спортивного гражданства
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В начале марта российским спортсменам рекомендовали закрыть доступ к соревнованиям по решению МОК.
Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, имеющий паспорт РФ, считает, что смена российскими атлетами спортивного гражданства стала бы предательством. Об этом сообщает Sport24.
"Если спортсмен сборной России откажется от гражданства, чтобы выступать за другую страну, его перестанут уважать и он потеряет своих болельщиков из России. Безусловно, сейчас это своеобразное предательство, учитывая нынешнюю ситуацию. <...> Не думаю, что мы увидим много спортсменов, которые поменяют гражданство ради участия в международных соревнованиях. Мы в первую очередь русские, во вторую — спортсмены. Об этом нельзя забывать", — сказал Монсон.
В январе 2021 года Монсон объявил в соцсетях о завершении спортивной карьеры, но затем удалил свой пост. Всего он провёл 88 боёв в смешанных единоборствах, одержал 61 победу и потерпел 26 поражений. Ещё один поединок 51-летнего спортсмена был признан ничейным.
Как сообщал Лайф, в 2018 году знаменитый боец получил российское гражданство и даже был избран в депутаты в подмосковном Красногорске.
В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.