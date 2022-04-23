"25 стран": Глава "Самбо-70" назвал участников возможного альтернативного ЧМ по всем видам спорта
Рекомендацию не допускать российских спортсменов к соревнованиям МОК дал в конце февраля.
Глава московского Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев назвал список участников возможного альтернативного чемпионата мира по всем видам спорта. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Примут участие страны СНГ, страны Латинской Америки — Венесуэла, Аргентина, некоторые азиатские страны — Китай, Индия. Мы подсчитали, по всем видам спорта можно проводить свой чемпионат мира, количество участвующих будет около 25 стран. Раньше тоже были альтернативные соревнования — Игры доброй воли, конкурентные соревнования были. Проводили в дружественных странах", — сказал Лайшев.
Ранее на этой неделе депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков предложил проводить в России альтернативную Олимпиаду. По его замыслу, в соревнованиях смогут участвовать спортсмены всех стран, поддерживающие лозунг "спорт вне политики".
В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
Фото © ТАСС / АР / SERGEI ILNITSKY