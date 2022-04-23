"25 стран": Глава "Самбо-70" назвал участников возможного альтернативного ЧМ по всем видам спорта

Рекомендацию не допускать российских спортсменов к соревнованиям МОК дал в конце февраля.

Глава московского Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев назвал список участников возможного альтернативного чемпионата мира по всем видам спорта. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Примут участие страны СНГ, страны Латинской Америки — Венесуэла, Аргентина, некоторые азиатские страны — Китай, Индия. Мы подсчитали, по всем видам спорта можно проводить свой чемпионат мира, количество участвующих будет около 25 стран. Раньше тоже были альтернативные соревнования — Игры доброй воли, конкурентные соревнования были. Проводили в дружественных странах", — сказал Лайшев.