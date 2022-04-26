"Все уже сняли розовые очки": Экс-чемпион мира по боксу Пирог заявил, что МОК отступает от олимпийских принципов

В конце февраля МОК призвал отстранить спортсменов из России от соревнований.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог, отвечая на вопрос о возможном участии России в Олимпиаде-2024 в Париже, заявил, что МОК отступает от олимпийских принципов. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

"Здесь многое будет зависеть от позиции международных спортивных федераций, от того, насколько долго они будут не допускать российских спортсменов к соревнованиям. Но важно сказать, что именно МОК рекомендовал им отстранить россиян, поэтому здесь возможен любой вариант развития событий. Думаю, все уже сняли розовые очки и увидели, как МОК политизирует спорт, отступая от собственных же олимпийских принципов спорта вне политики. В любом случае сейчас преждевременно говорить о том, будут ли российские спортсмены участвовать в Играх в Париже и в каком статусе", — заявил бывший чемпион мира по боксу.

По его мнению, по спортивному принципу у российских спортсменов огромные шансы отобраться на Олимпиаду в большинстве дисциплин. Помешать этому может отстранение от участия в чемпионатах мира и Европы.

"Если брать спортивный принцип, то у нас высокие шансы отобраться на Олимпиаду по многим видам спорта. Россия — это мощная спортивная держава. А в отдельных видах спорта мы вне конкуренции. Но здесь важно учесть и то, что отборы на Игры проходят, как правило, на чемпионатах мира и Европы, а наши спортсмены из-за запретов пока не могут в них участвовать. Поэтому пока это лишь досужие разговоры", — отметил депутат.

Он особо подчеркнул, что во многих видах спорта выступление на Олимпийских играх становится кульминацией карьеры атлета, но далеко не во всех. Например, в боксе чемпионский пояс ценится ничуть не меньше.