"Все уже сняли розовые очки": Экс-чемпион мира по боксу Пирог заявил, что МОК отступает от олимпийских принципов
В конце февраля МОК призвал отстранить спортсменов из России от соревнований.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог, отвечая на вопрос о возможном участии России в Олимпиаде-2024 в Париже, заявил, что МОК отступает от олимпийских принципов. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.
"Здесь многое будет зависеть от позиции международных спортивных федераций, от того, насколько долго они будут не допускать российских спортсменов к соревнованиям. Но важно сказать, что именно МОК рекомендовал им отстранить россиян, поэтому здесь возможен любой вариант развития событий. Думаю, все уже сняли розовые очки и увидели, как МОК политизирует спорт, отступая от собственных же олимпийских принципов спорта вне политики. В любом случае сейчас преждевременно говорить о том, будут ли российские спортсмены участвовать в Играх в Париже и в каком статусе", — заявил бывший чемпион мира по боксу.
По его мнению, по спортивному принципу у российских спортсменов огромные шансы отобраться на Олимпиаду в большинстве дисциплин. Помешать этому может отстранение от участия в чемпионатах мира и Европы.
"Если брать спортивный принцип, то у нас высокие шансы отобраться на Олимпиаду по многим видам спорта. Россия — это мощная спортивная держава. А в отдельных видах спорта мы вне конкуренции. Но здесь важно учесть и то, что отборы на Игры проходят, как правило, на чемпионатах мира и Европы, а наши спортсмены из-за запретов пока не могут в них участвовать. Поэтому пока это лишь досужие разговоры", — отметил депутат.
Он особо подчеркнул, что во многих видах спорта выступление на Олимпийских играх становится кульминацией карьеры атлета, но далеко не во всех. Например, в боксе чемпионский пояс ценится ничуть не меньше.
"Во многих видах спорта титул олимпийского чемпиона — это вершина спортивной карьеры. Но не во всех. В том же боксе пояс чемпиона мира среди профессионалов по версии всемирных организаций котируется не меньше олимпийского золота. В теннисе, например, турниры Большого шлема имеют огромное значение. И победить на них — это престиж, это исторический момент для спортсмена. Есть и другие примеры… Как бы ни сложилась ситуация, мы должны поддержать наших спортсменов, так как они стали жертвами откровенной русофобии", — сказал Пирог.
В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / Александр Щербак