"Баланс изменился": Карелин считает, что олимпийское движение утрачивает автономность

"Наши спортсмены не только участвовали в международных соревнованиях, они становились кратными победителями, чемпионами. Я не думаю, что ситуация стала более острой. Более тенденциозная подача и оценочное суждение о России. <...> Это цена изменившегося баланса во всём мире. Многим не даёт покоя то, что Россия приобретает право голоса и способность на этой правоте настаивать", — сказал Карелин.