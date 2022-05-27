"Баланс изменился": Карелин считает, что олимпийское движение утрачивает автономность
МОК рекомендовал в конце февраля запретить участие спортсменов из России в соревнованиях.
Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член Совета Федерации Александр Карелин считает, что олимпийское движение утратило свою автономность, став способом продвижения собственных интересов. Об этом сообщает телеканал "360".
"Наши спортсмены не только участвовали в международных соревнованиях, они становились кратными победителями, чемпионами. Я не думаю, что ситуация стала более острой. Более тенденциозная подача и оценочное суждение о России. <...> Это цена изменившегося баланса во всём мире. Многим не даёт покоя то, что Россия приобретает право голоса и способность на этой правоте настаивать", — сказал Карелин.
В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты, легкоатлеты и борцы. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / Валерий Шарифулин