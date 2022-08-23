"Жертвоприношение всего русского": Миронов, Слуцкий, Прилепин и Неверов — о смерти Дарьи Дугиной
Миронов, Слуцкий, Прилепин и Неверов высказались о смерти Дарьи Дугиной
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, глава ЛДПР Игорь Слуцкий, писатель Захар Прилепин и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов прокомментировали убийство Дарьи Дугиной.
Российские общественные деятели высказались о смерти Дарьи Дугиной. Видео © SHOT / LIFE
"Террористы планировали двойное убийство, они следили за Дарьей, за Александром Гельевичем, рассчитывали, что убьют и его, и её. Они все [террористы], а я не сомневаюсь, что приказ отдавал господин Зеленский. Они будут обязательно судимы международным трибуналом", — заявил Миронов.
По словам Слуцкого, после убийства Дугиной возобновить переговоры между Москвой и Киевом может быть проблематично. При этом лидер ЛДПР уверен, что в честь Дарьи назовут улицу или площадь в освобождённом от нацизма Киеве.
"Дарья — жертвоприношение всего русского, мыслящего, взыскивающего правды", — отметил Прилепин.
В свою очередь Неверов подчеркнул, что исполнители и заказчики этого преступления "ответят по полной". По его словам, эта трагедия объединит всех россиян на освобождение русских городов и на борьбу с фашизмом.
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк.
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