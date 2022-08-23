"Жертвоприношение всего русского": Миронов, Слуцкий, Прилепин и Неверов — о смерти Дарьи Дугиной

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, глава ЛДПР Игорь Слуцкий, писатель Захар Прилепин и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов прокомментировали убийство Дарьи Дугиной.

Российские общественные деятели высказались о смерти Дарьи Дугиной. Видео © SHOT / LIFE

"Террористы планировали двойное убийство, они следили за Дарьей, за Александром Гельевичем, рассчитывали, что убьют и его, и её. Они все [террористы], а я не сомневаюсь, что приказ отдавал господин Зеленский. Они будут обязательно судимы международным трибуналом", — заявил Миронов.

По словам Слуцкого, после убийства Дугиной возобновить переговоры между Москвой и Киевом может быть проблематично. При этом лидер ЛДПР уверен, что в честь Дарьи назовут улицу или площадь в освобождённом от нацизма Киеве.

"Дарья — жертвоприношение всего русского, мыслящего, взыскивающего правды", — отметил Прилепин.