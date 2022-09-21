На "Госуслугах" произошёл сбой после сообщений об отправке повесток в личный кабинет

В работе сервиса "Госуслуги" произошёл сбой после сообщений о том, что повестки в рамках мобилизации якобы будут рассылать в личные аккаунты на портале. При этом в Минцифры эту информацию уже опровергли.

Днём страница сайта не загружалась в течение нескольких минут. При попытке зайти на сайт возникало уведомление об ошибке, а именно о "технических работах". Пользователи приложения также сообщили, что при входе с телефона на экране выводилась ошибка.