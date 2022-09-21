На "Госуслугах" произошёл сбой после сообщений об отправке повесток в личный кабинет
В работе сервиса "Госуслуги" произошёл сбой после сообщений о том, что повестки в рамках мобилизации якобы будут рассылать в личные аккаунты на портале. При этом в Минцифры эту информацию уже опровергли.
Днём страница сайта не загружалась в течение нескольких минут. При попытке зайти на сайт возникало уведомление об ошибке, а именно о "технических работах". Пользователи приложения также сообщили, что при входе с телефона на экране выводилась ошибка.
На текущий момент портал работает в штатном режиме, задержек в загрузке данных на сайте нет.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего на службу планируется призвать около 300 тысяч человек. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь.
Shutterstock