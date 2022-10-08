"Никуда не собираемся": Советник главы Крыма опроверг информацию об эвакуации чиновников

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг в своём телеграм-канале информацию о якобы срочной эвакуации местных чиновников в Ростовскую область. По его словам, подобные фейки распространяются через ресурсы организации "Меджлис крымско-татарского народа"*.

"Мы работаем и живём в Крыму, а не побираемся последними "грантами" без соли, как вы (представители организации. — Прим. Лайфа.). И точно никуда не собираемся", — написал Крючков.