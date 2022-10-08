"Никуда не собираемся": Советник главы Крыма опроверг информацию об эвакуации чиновников
В Крыму опровергли информацию об эвакуации чиновников в Ростовскую область
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг в своём телеграм-канале информацию о якобы срочной эвакуации местных чиновников в Ростовскую область. По его словам, подобные фейки распространяются через ресурсы организации "Меджлис крымско-татарского народа"*.
"Мы работаем и живём в Крыму, а не побираемся последними "грантами" без соли, как вы (представители организации. — Прим. Лайфа.). И точно никуда не собираемся", — написал Крючков.
Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По предварительным данным, погибло три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать комиссию в связи с ЧП и заслушал доклады ряда политиков. В свою очередь в Минпромторге заявили, что Крым обеспечен всеми необходимыми товарами, а в Минэнерго заверили в отсутствии дефицита энергоресурсов.
* Деятельность экстремистской организации запрещена в России.