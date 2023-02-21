Заседание СБ ООН по "Северным потокам" вновь назначили на 21 февраля
Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по взрывам на газопроводах "Северные потоки" вновь назначено на 21 февраля. Об этом сказано в распространённой программе Совбеза.
Встреча, запрошенная российской стороной, назначена на 15:00 по местному времени (23:00 мск). Ожидается, что на голосование может быть вынесен проект российской резолюции о проведении международного расследования взрывов на газопроводах.
Ранее заседание уже было назначено на вторник, 21 февраля, однако позднее оно исчезло из расписания обновлённой программы СБ ООН. Причиной этому называлась большая активность в штаб-квартире ООН на неделе из-за мероприятий, связанных с годовщиной начала российской спецоперации на Украине.
Лайф напоминает, что в начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой раскрыл, что за подрывом "Северных потоков" стоят власти США. Как уточняется в материале, Вашингтон тайно готовился к операции в течение девяти месяцев. Но Пентагон опроверг информацию об участии в подрыве "Северных потоков". На прошлой неделе Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по этому вопросу.
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