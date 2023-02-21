Заседание СБ ООН по "Северным потокам" вновь назначили на 21 февраля

Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по взрывам на газопроводах "Северные потоки" вновь назначено на 21 февраля. Об этом сказано в распространённой программе Совбеза.

Встреча, запрошенная российской стороной, назначена на 15:00 по местному времени (23:00 мск). Ожидается, что на голосование может быть вынесен проект российской резолюции о проведении международного расследования взрывов на газопроводах.