Соловьёв заступился за поклонников аниме, назвав "ЧВК Рёдан" украинской разводкой
Молодёжная группировка "ЧВК Рёдан" — это "талантливая ЦИПсОшная украинская разводочка", которая призвана дестабилизировать ситуацию в России. Такое мнение озвучил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв в эфире своего канала.
Владимир Соловьёв назвал "ЧВК Рёдан" "украинской разводкой". Видео © t.me / Соловьёв
Он пояснил, что в России действительно есть аниме-культура "Рёдан", но её сторонники никакого отношения к раскручиванию массовых беспорядков не имеют, и тем более — к "ЧВК Рёдан". Последнее было искусственно создано и активно распространилось в Сети. Соловьёв назвал координаторами провокаций украинские спецслужбы и сбежавших за рубеж экстремистов.
"А качает кто? Кто "посевы" делает? Кто свои сеточки использует? Выясняется: ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций, подразделение ВСУ — Прим. Лайфа). Рассылают заявления анимешников националистам, а националистам — заявления и посты анимешников, смотрят, что получится, натравливают друг на друга, собирают в одном месте, стремятся к тому, чтобы была драка — и тут же форсируют, форсируют", — пояснил ведущий.
Журналист подчеркнул, что "ЧВК Рёдан" – это талантливая ЦИПсОшная украинская разводочка", на которую повелись некоторые СМИ и даже отдельные политики, тут же заявившие о "деструктивной молодёжи". Соловьёв уверен, что правоохранители должны разобраться в инцидентах, а общество перестать обвинять поклонников аниме в развязывании драк.
Напомним, в ТЦ "Авиапарк" в Москве произошла массовая драка, участниками которой стали члены новой молодёжной субкультуры "ЧВК Рёдан". При задержании у них обнаружили газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. Также были пресечены попытки устроить подобные драки в других городах. Например, в Петербурге задержали порядка 150 подростков, а в Улан-Удэ в отделение попали восемь несовершеннолетних. При этом родители массово жалуются на угрозы от сторонников ЧВК "Рёдан", вербующих детей для массовых драк и насильно втягивающих в группировку.