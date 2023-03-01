Соловьёв заступился за поклонников аниме, назвав "ЧВК Рёдан" украинской разводкой

Молодёжная группировка "ЧВК Рёдан" — это "талантливая ЦИПсОшная украинская разводочка", которая призвана дестабилизировать ситуацию в России. Такое мнение озвучил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв в эфире своего канала.

Владимир Соловьёв назвал "ЧВК Рёдан" "украинской разводкой". Видео © t.me / Соловьёв

Он пояснил, что в России действительно есть аниме-культура "Рёдан", но её сторонники никакого отношения к раскручиванию массовых беспорядков не имеют, и тем более — к "ЧВК Рёдан". Последнее было искусственно создано и активно распространилось в Сети. Соловьёв назвал координаторами провокаций украинские спецслужбы и сбежавших за рубеж экстремистов.

"А качает кто? Кто "посевы" делает? Кто свои сеточки использует? Выясняется: ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций, подразделение ВСУ — Прим. Лайфа). Рассылают заявления анимешников националистам, а националистам — заявления и посты анимешников, смотрят, что получится, натравливают друг на друга, собирают в одном месте, стремятся к тому, чтобы была драка — и тут же форсируют, форсируют", — пояснил ведущий.