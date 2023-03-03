"Молодая гвардия Единой России" наградит подарками брянского мальчика-героя
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"Молодая гвардия Единой России" наградит 10-летнего мальчика Фёдора, спасшего двух девочек во время атаки украинских диверсантов на Брянскую область. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.
"Сегодня мы приехали в Брянскую область, чтобы поддержать маленького Федю и его семью, которая является примером для всех семей нашей страны. Двое братьев маленького героя сейчас находятся на специальной военной операции и, я уверен, с достоинством отстаивают интересы нашей страны. Будем продолжать следить за здоровьем мальчика и оказывать поддержку его семье", — отметил председатель МГЕР Антон Демидов.
Фёдору передали планшет, конструктор и плакат, на котором написано, что 10-летний мальчик является героем. Кроме того, школьнику вручат награду "Время героев" и медаль "Юный герой", а маме мальчика направят благодарственное письмо от замсекретаря генсовета "Единой России" и вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой.
Напомним, утром 2 марта в Брянскую область проникли диверсанты с территории Украины. Они обстреляли гражданский автомобиль с детьми. В результате водитель погиб, а 10-летний Фёдор получил ранение. Однако мальчик проявил себя настоящим героем и вывел двух первоклассниц в безопасное место. Затем его доставили в областной центр, где врачи провели операцию и извлекли пулю. Каким-то чудом органы не задело, ребёнок потерял мало крови. Федю уже решили представить к награде: его подвигом гордится вся Россия, а в родном регионе в поддержку мальчика даже расклеили листовки.