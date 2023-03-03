"Молодая гвардия Единой России" наградит подарками брянского мальчика-героя

"Молодая гвардия Единой России" наградит 10-летнего мальчика Фёдора, спасшего двух девочек во время атаки украинских диверсантов на Брянскую область. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

"Сегодня мы приехали в Брянскую область, чтобы поддержать маленького Федю и его семью, которая является примером для всех семей нашей страны. Двое братьев маленького героя сейчас находятся на специальной военной операции и, я уверен, с достоинством отстаивают интересы нашей страны. Будем продолжать следить за здоровьем мальчика и оказывать поддержку его семье", — отметил председатель МГЕР Антон Демидов.