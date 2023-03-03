Известный блогер Дмитрий Гоблин Пучков не видит особой проблемы в появлении подростковых течений вроде "ЧВК Рёдан". Своим мнением он поделился в новом выпуске шоу "Дайте сказать!". По словам гостя нашей студии, даже в его детстве у ребят во дворе была потребность в том, чтобы "кулаками отделять своих от чужих".

Гоблин Пучков рассказал, что объединяет Гойко Митича, Гарри Поттера и "Рёдан". Видео © LIFE

"В Советском Союзе показывали, например, всё время кино про индейцев, снятое в Восточной Германии. Там был такой Гойко Митич — физкультурник, такой мужик — ух! Нос крючком, красавец-мужчина с обнажённым торсом. Мы всё время играли в индейцев постоянно. А покажут кино про 300 спартанцев — всё: крышки от мусорных баков — на щиты и все палками друг друга дубасят. Теперь есть какой-нибудь Гарри Поттер — и все бегают с палочками или смотрят аниме и рисуют на рюкзаках этих пауков, обозначая таким образом свою причастность", — объясняет Гоблин.

Блогер согласен с тем, что детьми надо заниматься, это позволит подростковому бунту не обрести какие-то радикальные формы. Но вот в роль каких-либо внешних сил в ситуации с "ЧВК Рёдан" он не верит.

"Знаете, когда я был молодой, у нас не было ни Интернета, ни ЦипСО, ни тлетворного воздействия Америки. Тем не менее мы друг друга район на район активно били", — развёл руками наш собеседник.