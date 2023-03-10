Стало известно о новой возможной схеме Лерчек по уклонению от налогов

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) вместе с мужем Артёмом могли недоплатить налогов гораздо больше 300 миллионов рублей благодаря банковским счетам в ОАЭ. Об этом одна из бывших клиенток супругов-блогеров рассказала телеграм-каналу SHOT.

Бывшая клиентка Лерчек рассказала о новой схеме ухода от налогов, которую могла использовать блогерша. Видео © SHOT

Ирина Жердева участвовала в фитнес-марафоне Чекалиных, где заняла первое место по голосованию пользователей, однако в финальную часть конкурса она не попала по решению блогеров. Платежи за марафон Ирине вернули, чтобы она не смогла заявить в МВД о мошенничестве. Тогда женщина решила написать досудебную претензию и попыталась найти электронный чек о покупке марафона, но оказалось, что такого чека она попросту не получала.

"Решила транзакцию посмотреть в банке, и оказалось, что мои деньги за марафон ушли на счёт Арабских Эмиратов (ОАЭ. — Прим. Лайфа). Мне ответил адвокат Чекалиных, что я могу судиться по подсудности Арабских Эмиратов. То есть фактически он свидетельствовал против своих же клиентов", — подчеркнула собеседница SHOT.

Ирина добавила, что, когда покупала марафон, перешла по ссылке, указанной в сторис у Лерчек. Сайт с доменом .fit находится в зарубежной зоне, отметила женщина. Но также существует точная копия этого сайта с доменом .ru.

"Они, получается, пускали в чёрную людей на счета ОАЭ, а держателей карт "Мир" они тоже не хотели упускать и пропускали их официально через российскую компанию. Здесь явное нарушение, мне был продан марафон без чека, поэтому можно легко проследить, куда деньги ушли. А они ушли не в Россию даже. Соответственно, это прямое, мне кажется, доказательство того, что они уклонялись [от налогов]", — считает Жердева.