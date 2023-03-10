Стало известно о новой возможной схеме Лерчек по уклонению от налогов
Бывшая клиентка Лерчек рассказала, что блогерша могла выводить деньги в ОАЭ
Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) вместе с мужем Артёмом могли недоплатить налогов гораздо больше 300 миллионов рублей благодаря банковским счетам в ОАЭ. Об этом одна из бывших клиенток супругов-блогеров рассказала телеграм-каналу SHOT.
Бывшая клиентка Лерчек рассказала о новой схеме ухода от налогов, которую могла использовать блогерша. Видео © SHOT
Ирина Жердева участвовала в фитнес-марафоне Чекалиных, где заняла первое место по голосованию пользователей, однако в финальную часть конкурса она не попала по решению блогеров. Платежи за марафон Ирине вернули, чтобы она не смогла заявить в МВД о мошенничестве. Тогда женщина решила написать досудебную претензию и попыталась найти электронный чек о покупке марафона, но оказалось, что такого чека она попросту не получала.
"Решила транзакцию посмотреть в банке, и оказалось, что мои деньги за марафон ушли на счёт Арабских Эмиратов (ОАЭ. — Прим. Лайфа). Мне ответил адвокат Чекалиных, что я могу судиться по подсудности Арабских Эмиратов. То есть фактически он свидетельствовал против своих же клиентов", — подчеркнула собеседница SHOT.
Ирина добавила, что, когда покупала марафон, перешла по ссылке, указанной в сторис у Лерчек. Сайт с доменом .fit находится в зарубежной зоне, отметила женщина. Но также существует точная копия этого сайта с доменом .ru.
"Они, получается, пускали в чёрную людей на счета ОАЭ, а держателей карт "Мир" они тоже не хотели упускать и пропускали их официально через российскую компанию. Здесь явное нарушение, мне был продан марафон без чека, поэтому можно легко проследить, куда деньги ушли. А они ушли не в Россию даже. Соответственно, это прямое, мне кажется, доказательство того, что они уклонялись [от налогов]", — считает Жердева.
Сейчас Ирина надеется, что после вскрытия схем ухода блогеров от налогов она наконец сможет добиться справедливости в суде.
Напомним, блогерше Лерчек предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. По версии следствия, Чекалина работала по упрощённой схеме налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. Однако одна из её компаний почти в 20 раз превысила эту сумму и принесла Лерчек за год около трёх миллиардов рублей. СК показал видео обыска в доме миллиардеров, среди прочего там обнаружили золотые слитки. Как стало известно Лайфу, с обысками силовики пришли и к родственникам блогерши.
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