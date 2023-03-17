Брянский мальчик-герой Фёдор посетил концерт Shaman по приглашению певца

Мальчик Фёдор из Брянской области, ставший героем при атаке украинских диверсантов, вместе со спасёнными им девочками посетил концерт певца Shaman (Ярослав Дронов), который пригласил ребят на выступление в городе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, показав кадры с мероприятия.

"Ярослав, восхищённый отвагой и мужеством нашего юного героя Фёдора, пригласил его с мамой и младшей сестрой, девочек, которых он спас, дочку одного из погибших в тот трагический день, на свой концерт", — написал глава области в телеграм-канале.