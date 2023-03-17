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17 марта, 00:34

Брянский мальчик-герой Фёдор посетил концерт Shaman по приглашению певца

<p>Обложка © t.me /<a href="https://t.me/avbogomaz/2109" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> avbogomaz</a></p>

Обложка © t.me / avbogomaz

Мальчик Фёдор из Брянской области, ставший героем при атаке украинских диверсантов, вместе со спасёнными им девочками посетил концерт певца Shaman (Ярослав Дронов), который пригласил ребят на выступление в городе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, показав кадры с мероприятия.

"Ярослав, восхищённый отвагой и мужеством нашего юного героя Фёдора, пригласил его с мамой и младшей сестрой, девочек, которых он спас, дочку одного из погибших в тот трагический день, на свой концерт", — написал глава области в телеграм-канале.

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Напомним, утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. Был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место. В результате нападения диверсантов погибли двое мужчин. Позднее на телевышке Брянска появилось послание мальчику-герою. А наградить его поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Сейчас Фёдор уже дома, его выписали из больницы.

Иван Косицын
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