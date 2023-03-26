Объявлены в розыск ещё два соучастника нападения на село в Брянской области
МВД объявило в розыск соучастников нападения на Брянскую область Канахина и Огурцова
МВД РФ объявило в розыск двух предполагаемых соучастников Дениса Капустина* в нападении на село в Брянской области. Это следует из разыскной базы ведомства.
"Канахин Кирилл Николаевич, 9 апреля 1982 года рождения, место рождения Москва, разыскивается по статье УК РФ", — следует из базы, статья там не уточняется.
Данные (Ф. И. О., дата и место рождения) Кирилла Канахина совпадают с теми, что указаны в реестре Росфинмониторинга. Это актёр, который в 2000-х играл эпизодические роли в российских фильмах, в том числе в сериалах "Простые истины", "Клуб" и "Глухарь". Второй соучастник — Алексей Огурцов, уроженец города Рыбинска Ярославской области.
Канахин и Огурцов, как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, — соучастники главаря группировки "Русский добровольческий корпус" (РДК) Дениса Капустина, который подозревается в организации теракта в Брянской области и неудавшемся покушении на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
Как писал Лайф ранее, МВД РФ объявило в розыск предполагаемого организатора нападения в Брянской области Капустина. Ориентировка на него занесена в базу данных ведомства.
Напомним, 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. Был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место. В результате нападения диверсантов двое мужчин погибли. Ответственность за атаку взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а вечером того же дня ДРГ была выдавлена с территории РФ.
* Включён в перечень экстремистов и террористов.
ТАСС / Сергей Бобылёв