Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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3 апреля, 11:00

В Думе попросили посмертно наградить Татарского орденом "За заслуги перед Отечеством"

Депутат Кузнецов попросил посмертно наградить Татарского орденом "За заслуги перед Отечеством"

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo309198157_457248087?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владлен Татарский</a></p>

Фото © VK / Владлен Татарский

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов выступил за представление к госнаграде военного журналиста Максима Фомина посмертно. С соответствующей просьбой депутат обратился к президенту России Владимиру Путину. В беседе с Лайфом он объяснил, что работал с военкором в тесной связке, спасая жизни людей на освобождённых территориях.

"После его трагической смерти мы должны продолжить начатое с удвоенной силой", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Кузнецов рассказал, что он и Татарский вместе "помогали губернаторам заботиться о своих мобилизованных земляках, добивались обеспечения средствами антидронной защиты наших бойцов и улучшения условий содержания пророссийских заключённых на Украине".

"На основании изложенного, уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас рассмотреть возможность дачи поручения о представлении к государственной награде ("За заслуги перед Отечеством") Максима Фомина посмертно за небывалую смелость, отвагу, любовь к Родине и готовность идти до конца, несмотря ни на что", — написал Кузнецов в своём обращении к президенту РФ.

Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, уроженец Донбасса. С 2014 года находился в рядах ополчения, а в 2020 году перебрался в Москву и стал заниматься писательской работой. После начала спецоперации Максим вернулся в Донбасс и вступил в батальон "Восток".

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что информации о возможном награждении военкора Татарского посмертно у него пока нет. Он уточнил, что Кремль своевременно проинформирует об этом СМИ.

Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер известного военного корреспондента Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Предполагается, что бомбу в статуэтке пронесла на мероприятие Дарья Трепова и подарила её блогеру. После преступления женщина попыталась скрыться, сменив образ. СК уже сообщил о её задержании.

Ирина Фальке
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