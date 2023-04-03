В Думе попросили посмертно наградить Татарского орденом "За заслуги перед Отечеством"

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов выступил за представление к госнаграде военного журналиста Максима Фомина (Владлена Татарского) посмертно. С соответствующей просьбой парламентарий обратился к президенту России Владимиру Путину. В беседе с Лайфом он объяснил, что работал с военкором в тесной связке, спасая жизни людей на освобождённых территориях.

"После его трагической смерти мы должны продолжить начатое с удвоенной силой", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Кузнецов рассказал, что он и Татарский вместе "помогали губернаторам заботиться о своих мобилизованных земляках, добивались обеспечения средствами антидронной защиты наших бойцов и улучшения условий содержания пророссийских заключённых на Украине".

"На основании изложенного, уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас рассмотреть возможность дачи поручения о представлении к государственной награде ("За заслуги перед Отечеством") Максима Фомина посмертно за небывалую смелость, отвагу, любовь к Родине и готовность идти до конца, несмотря ни на что", — написал Кузнецов в своём обращении к президенту РФ (имеется в распоряжении Лайфа).

Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, — уроженец Донбасса. С 2014 года находился в рядах ополчения, а в 2020-м перебрался в Москву и стал заниматься писательской работой. После начала спецоперации Максим вернулся в Донбасс и вступил в батальон "Восток".