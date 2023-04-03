Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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3 апреля, 10:07

Кремль высказался о посмертной награде для военкора Татарского

Песков: У Кремля пока нет информации о возможном награждении военкора Татарского посмертно

<p>Военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo309198157_457248175?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владлен Татарский</a></p>

Военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Обложка © VK / Владлен Татарский

Кремль пока не обладает информацией о возможном посмертном награждении военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я пока ничего не могу на этот счёт сказать, я не обладаю этой информацией. Но сейчас уточним, и мы вас проинформируем", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, может ли Татарский быть удостоен госнаграды посмертно. Как уточняет РИА "Новости", о предложении представить военкора к награде — медали "За освобождение Мариуполя", ранее сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Путина незамедлительно проинформировали об убийстве военкора Татарского в Петербурге

Путина незамедлительно проинформировали об убийстве военкора Татарского в Петербурге

Лайф напоминает, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. По предварительным данным, бомбу, замаскированную под статуэтку, принесла на мероприятие Дарья Трепова и подарила её блогеру. Лайф узнал, что она снимала квартиру рядом с кафе, после преступления злоумышленница отправилась туда, сменила образ и скрылась. СК сообщил о её задержании, на которое Трепова отреагировала смехом.

Ирина Фальке
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