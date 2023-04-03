Кремль высказался о посмертной награде для военкора Татарского

Кремль пока не обладает информацией о возможном посмертном награждении военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я пока ничего не могу на этот счёт сказать, я не обладаю этой информацией. Но сейчас уточним, и мы вас проинформируем", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.