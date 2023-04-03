Писатель Герман Садулаев призвал переходить в нападение из-за убийства военкора Татарского

Писатель, военкор Герман Садулаев рассказал, что видел своего коллегу Владлена Татарского с супругой в Эрмитаже накануне его трагической гибели в результате теракта в петербургском баре. Он подчеркнул, что после этого нападения нужно проводить ещё больше патриотических акций, потому что цель организаторов атаки — запугать людей.

"Это террор, они хотят нас запугать. А те, кто воет сейчас, что надо остерегаться патриотических мероприятий, — это пособники террористов, они помогают им достичь их целей. Мы думали, что происходящее обойдёт стороной Петербург или Москву. Но нет, не обойдёт. Нам следует не меньше, а больше проводить патриотических мероприятий, при этом необходимо больше и лучше выявлять и уничтожать террористов. Мы не будем сдаваться!" — заявил в беседе с газетой "Петербургский дневник" Герман Садулаев.

Журналист отметил, что намерен с коллегами проводить больше встреч — литературных, творческих, писательских. Мы не будем сдаваться и прятаться, а продолжим работать, говорит Садулаев. По его мнению, "в обороне битву не выиграть, надо переносить удары на территорию врага". Он призывает сделать так, чтобы противник "боялся проводить свои нацистские сборища".