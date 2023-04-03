Писатель Герман Садулаев призвал переходить в нападение из-за убийства военкора Татарского
Писатель, военкор Герман Садулаев рассказал, что видел своего коллегу Владлена Татарского с супругой в Эрмитаже накануне его трагической гибели в результате теракта в петербургском баре. Он подчеркнул, что после этого нападения нужно проводить ещё больше патриотических акций, потому что цель организаторов атаки — запугать людей.
"Это террор, они хотят нас запугать. А те, кто воет сейчас, что надо остерегаться патриотических мероприятий, — это пособники террористов, они помогают им достичь их целей. Мы думали, что происходящее обойдёт стороной Петербург или Москву. Но нет, не обойдёт. Нам следует не меньше, а больше проводить патриотических мероприятий, при этом необходимо больше и лучше выявлять и уничтожать террористов. Мы не будем сдаваться!" — заявил в беседе с газетой "Петербургский дневник" Герман Садулаев.
Журналист отметил, что намерен с коллегами проводить больше встреч — литературных, творческих, писательских. Мы не будем сдаваться и прятаться, а продолжим работать, говорит Садулаев. По его мнению, "в обороне битву не выиграть, надо переносить удары на территорию врага". Он призывает сделать так, чтобы противник "боялся проводить свои нацистские сборища".
"Нужно, чтобы адресно кара находила каждого причастного к террору. Чтобы каждый, кто причастен, знал, что его найдут и в Киеве, и в Турции, и в Венесуэле. Найдут и уничтожат. Надо переходить в нападение", — заключил Садулаев.
Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Предположительно, бомбу, замаскированную под статуэтку, принесла на мероприятие Дарья Трепова и подарила её блогеру. Лайф узнал, что она снимала квартиру рядом с кафе, после преступления злоумышленница отправилась туда, сменила образ и скрылась. СК сообщил о её задержании.
Vk / Владлен Татарский