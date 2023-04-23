Митрополит УПЦ провёл Божественную литургию в Киево-Печерской лавре в Антипасху

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в воскресенье провёл Божественную литургию в храме Агапита Печерского в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

"23 апреля 2023 года <…> блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в храме в честь преподобного Агапита Печерского Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", — говорится в сообщении.

Сослужили Онуфрию митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, епископ Бородянский Марк, епископ Ирпенский Лавр, а также духовенство обители и гости в священническом сане. Глава УПЦ также обратился к прихожанам с проповедью.