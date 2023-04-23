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23 апреля, 11:15

Митрополит УПЦ провёл Божественную литургию в Киево-Печерской лавре в Антипасху

<p>Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Обложка © <a href="https://news.church.ua/antipasxa-12/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УПЦ</a></p>

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Обложка © УПЦ

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в воскресенье провёл Божественную литургию в храме Агапита Печерского в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

"23 апреля 2023 года <…> блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в храме в честь преподобного Агапита Печерского Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", — говорится в сообщении.

Сослужили Онуфрию митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, епископ Бородянский Марк, епископ Ирпенский Лавр, а также духовенство обители и гости в священническом сане. Глава УПЦ также обратился к прихожанам с проповедью.

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Напомним, что 23 апреля, ровно через неделю после Пасхи, православные верующие отмечают Фомино воскресенье. В чём суть Красной горки, почему её так называют, что принято делать в этот день, можно прочитать в материале Лайфа.

В последние месяцы сторонники раскольнической ПЦУ захватывают храмы УПЦ и устраивают расправы над священниками. В марте власти Украины одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание монахов. Настоятеля обители Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". Полицейские опечатали один из корпусов лавры, войти туда теперь можно только по паспортам. В СБУ назвали священников "агентами ФСБ в рясах": на них заводят уголовные дела, а 19 уже лишены гражданства Украины.

Никита Никонов
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