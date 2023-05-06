МВД наградит полицейских, задержавших подозреваемого в подрыве авто Прилепина

МВД России наградит полицейских, отличившихся при раскрытии подрыва автомобиля писателя и экс-депутата Госдумы Захара Прилепина в Нижегородской области. Глава министерства Владимир Колокольцев уже распорядился подготовить необходимые документы, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Министр внутренних дел РФ <…> принял решение наградить сотрудников отдела МВД России по Семёновскому городскому округу Нижегородской области за высокий профессионализм, проявленный при раскрытии резонансного преступления", — приводит ТАСС её слова.

Как отметила Волк, к ведомственным наградам представят подполковника Екатерину Сиротину, майора Александра Соколова и лейтенанта Дмитрия Воеводина. Именно эти сотрудники правоохранительных органов, по её словам, обнаружили у лесного массива и задержали ранее судимого украинца, подозреваемого в причастности к подрыву машины Прилепина.