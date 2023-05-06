МВД наградит полицейских, задержавших подозреваемого в подрыве авто Прилепина
МВД России наградит полицейских, отличившихся при раскрытии подрыва автомобиля писателя и экс-депутата Госдумы Захара Прилепина в Нижегородской области. Глава министерства Владимир Колокольцев уже распорядился подготовить необходимые документы, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Министр внутренних дел РФ <…> принял решение наградить сотрудников отдела МВД России по Семёновскому городскому округу Нижегородской области за высокий профессионализм, проявленный при раскрытии резонансного преступления", — приводит ТАСС её слова.
Как отметила Волк, к ведомственным наградам представят подполковника Екатерину Сиротину, майора Александра Соколова и лейтенанта Дмитрия Воеводина. Именно эти сотрудники правоохранительных органов, по её словам, обнаружили у лесного массива и задержали ранее судимого украинца, подозреваемого в причастности к подрыву машины Прилепина.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. Это сослуживец публициста, бывший луганский ополченец. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан по горячим следам. Кроме того, установлены квартиры в Подмосковье, где готовилось покушение на Прилепина. А прокуратура показала видео с места подрыва автомобиля.
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