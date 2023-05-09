Сотни жителей Берлина устремились к памятнику Воину-освободителю в Трептов-парке
Послы России и стран СНГ почтили память воинов-освободителей в Берлине
В Берлине сотни людей в День Победы почтили память воинов-освободителей и возложили венки и цветы в мемориальном комплексе в берлинском Трептов-парке. Туда прибыли как представители российского посольства, так и просто неравнодушные граждане.
"9 Мая 2023 года в ознаменование годовщины победы в ВОВ 1941–1945 годов, окончания Второй мировой войны в Европе и освобождения Европы и Германии от нацизма состоялось возложение венков к мемориалу советским воинам в Трептов-парке", — говорится в "Твиттере" Посольства Российской Федерации.
В церемонии приняли участие посол РФ Сергей Нечаев, сотрудники дипмиссии, а также послы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Туркменистана, Мавритании и Вьетнама. Помимо них, пришли атташе и работники диппредставительств других дружественных стран Азии и Африки. Вместе с тем были замечены и представители Русской православной церкви, которые помолились за упокой почивших защитников Отечества.
Мероприятие началось с минуты молчания, после чего присутствующие возложили венки у подножия 12-метрового памятника советскому воину с девочкой на руках, после чего присутствующие возложили венки. Участники акции поднялись к памятнику и почтили память воинов.
"Мы благодарим за солидарность тех многих людей, которые вместе с нами сегодня празднуют этот день со слезами на глазах. Всё будет хорошо", — сказал Нечаев журналистам.
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А в самом центре Москвы, на Красной площади, в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сегодня прошёл торжественный парад. Проход техники традиционно открыл танк Т-34. В ходе мероприятия выступил президент России Владимир Путин, сделав ряд важных заявлений. Также накануне для празднования 9 Мая в столицу прибыли лидеры соседних республик, а именно президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Туркмении и премьер Армении.