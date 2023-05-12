Рухнувшую в Оренбурге карусель использовали на протяжении 18 лет

Обрушившаяся в парке Оренбурга карусель использовалась 18 лет. Её владельцы не предоставили никакую информацию о том, как аттракцион обслуживался. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Гостехнадзора Оренбургской области Виктор Непочаев.

"Карусель 2005 года, ей 18 лет, произведена в Чехии. Нам владелец не предоставил документы, неизвестно, как и когда её эксплуатировали, проводили ли ремонт, какое было техническое обслуживание", — сказал он в беседе с РИА "Новости".