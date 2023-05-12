Рухнувшую в Оренбурге карусель использовали на протяжении 18 лет
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Обрушившаяся в парке Оренбурга карусель использовалась 18 лет. Её владельцы не предоставили никакую информацию о том, как аттракцион обслуживался. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Гостехнадзора Оренбургской области Виктор Непочаев.
"Карусель 2005 года, ей 18 лет, произведена в Чехии. Нам владелец не предоставил документы, неизвестно, как и когда её эксплуатировали, проводили ли ремонт, какое было техническое обслуживание", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Он указал, что причиной обрушения аттракциона мог стать старый механизм. При этом Непочаев подчеркнул, что это лишь одна из возможных версий случившегося. Замначальника управления добавил, что владелец карусели эксплуатировал её без регистрации, хотя Гостехнадзор предоставлял ему соответствующую инструкцию.
Как писал Лайф, 6 мая в недавно открытом парке семейного отдыха "Оренпарк" в Оренбурге карусель рухнула, когда на ней катались взрослые и дети. Пострадало около 20 человек, из них 12 в больнице. Пострадавшую 27-летнюю женщину подключили к ИВЛ. Вероятной причиной ЧП назвали сбой в работе аттракциона. Глава компании, которая отвечала за обрушившуюся карусель, арестован. Позже суд заключил под стражу ещё двух фигурантов уголовного дела об обрушении карусели.