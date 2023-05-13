В ЛНР из-за обстрелов приостановлена работа мобильного интернета

В связи с обстрелами со стороны ВСУ на территории Луганской Народной Республики временно приостанавливается работа мобильного интернета. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он отметил, что задача руководства республики — обеспечить безопасность людей.

"В связи с усилившимися обстрелами Луганской Народной Республики принято решение о временном приостановлении работы мобильного интернета на территории республики. Прошу жителей отнестись с пониманием", — написал Пасечник в телеграм-канале, добавив, что сейчас самое главное — сохранить жизнь и здоровье граждан.