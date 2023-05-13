В ЛНР из-за обстрелов приостановлена работа мобильного интернета
Пасечник: В ЛНР временно отключат мобильный интернет из-за обстрелов ВСУ
В связи с обстрелами со стороны ВСУ на территории Луганской Народной Республики временно приостанавливается работа мобильного интернета. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он отметил, что задача руководства республики — обеспечить безопасность людей.
"В связи с усилившимися обстрелами Луганской Народной Республики принято решение о временном приостановлении работы мобильного интернета на территории республики. Прошу жителей отнестись с пониманием", — написал Пасечник в телеграм-канале, добавив, что сейчас самое главное — сохранить жизнь и здоровье граждан.
Напомним, ВСУ несколько дней подряд обстреливают Луганск. Так, вечером 12 мая там раздалось два громких взрыва. Был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий, а также шестеро детей. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар ВСУ по городу очередной попыткой киевского режима запугать мирных граждан. При обстреле Луганска 12 мая украинские войска применили две крылатые британские ракеты Storm Shadow и одну ракету для противодействия средствам ПВО ADM-160B MALD производства США. А сегодня Киев обстрелял посёлок Юбилейный на окраине Луганска. Был слышен мощный взрыв. После атаки в больницу доставлено два человека.
ТАСС / Александр Река