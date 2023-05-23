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Опубликовано 23 мая 2023, 11:29

Минобороны: Киевский режим перешёл к терактам после поражения в Артёмовске

Потерпев поражение в Артёмовске, киевский режим перешёл к террористическим актам против мирного населения России и вторгся на территорию Белгородской области. Об этом в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"22 мая после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска "Козинка", а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации", сказал он.

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По данным Минобороны, в Белгородской области уничтожено более 70 украинских диверсантов. Противник потерял четыре БМП и пять пикапов.

Напомним, вчера, 22 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа. Президент России Владимир Путин был оповещён о происходящем, а в регионе ввели режим КТО. Есть жертвы среди мирного населения, Следственный комитет возбудил уголовные дела. По словам Гладкова, жители девяти населённых пунктов были отселены. Российские силы продолжают зачистку территории.

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Getty Images / tomch

Матвей Константинов
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