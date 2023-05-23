Минобороны: Киевский режим перешёл к терактам после поражения в Артёмовске

Потерпев поражение в Артёмовске, киевский режим перешёл к террористическим актам против мирного населения России и вторгся на территорию Белгородской области. Об этом в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"22 мая после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска "Козинка", а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации", — сказал он.