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Регион
Опубликовано 23 мая 2023, 16:51
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Сообщения о крушении Ми-8 под Белгородом оказались фейком

Гладков опроверг слухи о падении Ми-8 в Прохоровском районе под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал ложью распространяемую рядом телеграм-каналов информацию о якобы рухнувшем вертолёте Ми-8 в Прохоровском районе. Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице во "ВКонтакте".

"Вертолёт в Прохоровском районе не падал", — коротко подчеркнул политик и напомнил, что следует доверять только официальным источникам.

Российские военные три часа отражали атаку дронов на Белгородскую область
Российские военные три часа отражали атаку дронов на Белгородскую область

Напомним, днём 22 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил о прорыве украинских диверсантов в Белгородскую область. В Кремле считают целью нападения отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. Предварительно, ликвидировано более 70 диверсантов. По последним данным, пострадали 12 мирных жителей, один человек погиб. Пограничники выдавили остатки диверсионной группы на Украину.

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Татьяна Миссуми
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