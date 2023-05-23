Сообщения о крушении Ми-8 под Белгородом оказались фейком
Гладков опроверг слухи о падении Ми-8 в Прохоровском районе под Белгородом
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал ложью распространяемую рядом телеграм-каналов информацию о якобы рухнувшем вертолёте Ми-8 в Прохоровском районе. Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице во "ВКонтакте".
"Вертолёт в Прохоровском районе не падал", — коротко подчеркнул политик и напомнил, что следует доверять только официальным источникам.
Напомним, днём 22 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил о прорыве украинских диверсантов в Белгородскую область. В Кремле считают целью нападения отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. Предварительно, ликвидировано более 70 диверсантов. По последним данным, пострадали 12 мирных жителей, один человек погиб. Пограничники выдавили остатки диверсионной группы на Украину.
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