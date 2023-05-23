Сообщения о крушении Ми-8 под Белгородом оказались фейком

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал ложью распространяемую рядом телеграм-каналов информацию о якобы рухнувшем вертолёте Ми-8 в Прохоровском районе. Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице во "ВКонтакте".