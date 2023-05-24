Госдеп прокомментировал использование техники США диверсантами в Белгородской области

Руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что американские власти пока ещё не установили, применяли ли украинские диверсанты во время вылазки в Белгородской области предоставленную Вашингтоном военную технику. При этом он в очередной раз подчеркнул, что Штаты не разрешали Киеву использовать их вооружение для атак по России.