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24 мая, 18:21

Госдеп прокомментировал использование техники США диверсантами в Белгородской области

Госдеп: США не знают, применяли ли их технику диверсанты в Белгородской области

<p>Трофейная бронемашина, захваченная у украинской ДРГ. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov/2275" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Трофейная бронемашина, захваченная у украинской ДРГ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что американские власти пока ещё не установили, применяли ли украинские диверсанты во время вылазки в Белгородской области предоставленную Вашингтоном военную технику. При этом он в очередной раз подчеркнул, что Штаты не разрешали Киеву использовать их вооружение для атак по России.

"Мы ясно дали понять, что не поддерживаем использование американских вооружений для атак на территории России. Мы изучаем эти сообщения, но пока не пришли к какому-либо заключению", — сказал Миллер в ходе брифинга.

При этом накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков показал фото трофейной американской бронемашины MaxxPro, захваченной у украинской ДРГ. На технике также были размещены кресты вермахта.

Лайф публикует видео с последствиями атаки ДРГ на сёла в Белгородской области

Лайф публикует видео с последствиями атаки ДРГ на сёла в Белгородской области

Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных жителей РФ отреагировали очень сдержанно. А житель белгородского села Глотово рассказал Лайфу, как его машину расстреляли в упор украинские диверсанты.

Наталья Исакова
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