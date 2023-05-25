Глава МИД Белоруссии рассказал Лайфу, что решение об экстрадиции Сапеги принято

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник рассказал Лайфу, что решение об экстрадиции россиянки Софьи Сапеги уже принято, но детали ему неизвестны.

"Насколько я понимаю, решение принято. Подробностей не знаю, не готов сказать", — отметил министр после завершения заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве.