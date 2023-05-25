Глава МИД Белоруссии рассказал Лайфу, что решение об экстрадиции Сапеги принято
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник рассказал Лайфу, что решение об экстрадиции россиянки Софьи Сапеги уже принято, но детали ему неизвестны.
"Насколько я понимаю, решение принято. Подробностей не знаю, не готов сказать", — отметил министр после завершения заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве.
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник рассказал Лайфу, что решение об экстрадиции Софьи Сапеги в РФ принято. Видео © LIFE
Напомним, что россиянку Сапегу задержали в Минске вместе с сооснователем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года. В мае 2022-го её приговорили к шести годам колонии по обвинению в разжигании розни, угрозах силовикам и ряде других преступлений. Позже Сапега обратилась к президенту Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, но ей отказали. Сейчас же решается вопрос о её экстрадиции из Белоруссии в РФ.
Кстати, судьба Протасевича сложилась счастливее: он признался в крушении идеалов, которые толкнули его на участие в протестах в республике в 2020 году, начал работу в правозащитном центре и женился, правда, не на Софье, с которой на момент ареста его связывали романтические отношения. В начале мая 2023 года суд приговорил Романа Протасевича к восьми годам заключения, однако спустя пару недель он был помилован.
ТАСС / Леонид Щеглов / БелТА