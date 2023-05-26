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26 мая, 11:16

"Первые годы — ад": Потерявший ногу паралимпиец дал советы Костомарову

Паралимпиец Федяев — Костомарову: Первые два-три года на протезе — это ад

Паралимпиец, чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев прокомментировал ситуацию с российским фигуристом, олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым, которому пришлось пройти через ампутацию, чтобы спасти жизнь. Своим мнением он поделился в беседе с NEWS.ru.

Фигурист перенёс несколько операций по ампутации. Врачи ждут заживления тканей, чтобы начать протезирование. Сам Федяев до ЧП, случившегося на горнолыжном спуске, был восьмикратным чемпионом Казахстана по фехтованию. Спортсмен улетел с трассы в овраг, чтобы не сбить ребёнка. После неудачного падения он лишился ноги. Федяев дал советы Костомарову, отметив, что главное — это терпение.

"Первые два-три года на протезе — это ад, который надо перетерпеть. Главное — терпение. Говорю сразу, что сильно больно будет. Но если это всё перетерпеть, то проблемы уйдут, кожа и сосуды перестроятся, жизнь станет хорошей", — сказал Федяев.

Стало известно, когда Костомарова могут выписать из больницы

Стало известно, когда Костомарова могут выписать из больницы

Он также добавил, что "жизнь даже на самом плохом протезе намного интереснее, чем на самых лучших костылях".

Ранее Лайф писал о том, что российского фигуриста, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова не удаётся вывести из состояния депрессии. Его госпитализировали с пневмонией в январе этого года. Из-за сепсиса врачи провели несколько операций по ампутации. 8 мая Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации. Также сообщалось, что спортсмен испытывает трудности с восстановлением подвижности конечностей. Он продолжает в больнице тренировки по восстановлению мышц.

Психолог оценил шансы Костомарова выйти из тяжелейшей депрессии

Психолог оценил шансы Костомарова выйти из тяжелейшей депрессии

Обложка ©

ТАСС / Елена Никитченко

Иван Косицын
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