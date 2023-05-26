"Первые годы — ад": Потерявший ногу паралимпиец дал советы Костомарову
Паралимпиец Федяев — Костомарову: Первые два-три года на протезе — это ад
Паралимпиец, чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев прокомментировал ситуацию с российским фигуристом, олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым, которому пришлось пройти через ампутацию, чтобы спасти жизнь. Своим мнением он поделился в беседе с NEWS.ru.
Фигурист перенёс несколько операций по ампутации. Врачи ждут заживления тканей, чтобы начать протезирование. Сам Федяев до ЧП, случившегося на горнолыжном спуске, был восьмикратным чемпионом Казахстана по фехтованию. Спортсмен улетел с трассы в овраг, чтобы не сбить ребёнка. После неудачного падения он лишился ноги. Федяев дал советы Костомарову, отметив, что главное — это терпение.
"Первые два-три года на протезе — это ад, который надо перетерпеть. Главное — терпение. Говорю сразу, что сильно больно будет. Но если это всё перетерпеть, то проблемы уйдут, кожа и сосуды перестроятся, жизнь станет хорошей", — сказал Федяев.
Он также добавил, что "жизнь даже на самом плохом протезе намного интереснее, чем на самых лучших костылях".
Ранее Лайф писал о том, что российского фигуриста, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова не удаётся вывести из состояния депрессии. Его госпитализировали с пневмонией в январе этого года. Из-за сепсиса врачи провели несколько операций по ампутации. 8 мая Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации. Также сообщалось, что спортсмен испытывает трудности с восстановлением подвижности конечностей. Он продолжает в больнице тренировки по восстановлению мышц.
ТАСС / Елена Никитченко