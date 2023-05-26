"Первые годы — ад": Потерявший ногу паралимпиец дал советы Костомарову

Паралимпиец, чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев прокомментировал ситуацию с российским фигуристом, олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым, которому пришлось пройти через ампутацию, чтобы спасти жизнь. Своим мнением он поделился в беседе с NEWS.ru.

Фигурист перенёс несколько операций по ампутации. Врачи ждут заживления тканей, чтобы начать протезирование. Сам Федяев до ЧП, случившегося на горнолыжном спуске, был восьмикратным чемпионом Казахстана по фехтованию. Спортсмен улетел с трассы в овраг, чтобы не сбить ребёнка. После неудачного падения он лишился ноги. Федяев дал советы Костомарову, отметив, что главное — это терпение.

"Первые два-три года на протезе — это ад, который надо перетерпеть. Главное — терпение. Говорю сразу, что сильно больно будет. Но если это всё перетерпеть, то проблемы уйдут, кожа и сосуды перестроятся, жизнь станет хорошей", — сказал Федяев.