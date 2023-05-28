Регион

Уведомления отключены

28 мая, 12:06

В Кремле рассказали, как действуют власти при ЧП "белгородского масштаба"

Песков: Путину немедленно докладывают о крупных ЧП в России

<p>Село Глотово. Жилой дом, разрушенный в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Обложка © ТАСС / Дмитрий Бойков</p>

Село Глотово. Жилой дом, разрушенный в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Обложка © ТАСС / Дмитрий Бойков

Президент России Владимир Путин незамедлительно получает информацию о серьёзных происшествиях в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Внутреннюю кухню, я не думаю, что можно так детально рассказывать, но, естественно, незамедлительно докладывают главе государства — Верховному главнокомандующему", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, как организована работа при ЧП "белгородского уровня" и насколько оперативно об этом докладывают президенту. Пресс-секретарь главы государства добавил, что в остальном "те службы, которые должны принимать меры, и работают над этим". К их числу относятся Минобороны и погранслужба ФСБ.

"Собственно, они и работали, они и координировались, а дальше уже более широкая координация", — заключил Песков.

В атаке украинской ДРГ на Белгородскую область усмотрели тревожный звонок для США

В атаке украинской ДРГ на Белгородскую область усмотрели тревожный звонок для США

Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российские военные уничтожили более 70 диверсантов, а также захватили трофейную американскую бронетехнику. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных граждан РФ отреагировали очень сдержанно.

Никита Никонов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров