В Кремле рассказали, как действуют власти при ЧП "белгородского масштаба"
Песков: Путину немедленно докладывают о крупных ЧП в России
Село Глотово. Жилой дом, разрушенный в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Обложка © ТАСС / Дмитрий Бойков
Президент России Владимир Путин незамедлительно получает информацию о серьёзных происшествиях в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Внутреннюю кухню, я не думаю, что можно так детально рассказывать, но, естественно, незамедлительно докладывают главе государства — Верховному главнокомандующему", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
Так представитель Кремля ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, как организована работа при ЧП "белгородского уровня" и насколько оперативно об этом докладывают президенту. Пресс-секретарь главы государства добавил, что в остальном "те службы, которые должны принимать меры, и работают над этим". К их числу относятся Минобороны и погранслужба ФСБ.
"Собственно, они и работали, они и координировались, а дальше уже более широкая координация", — заключил Песков.
Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российские военные уничтожили более 70 диверсантов, а также захватили трофейную американскую бронетехнику. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных граждан РФ отреагировали очень сдержанно.