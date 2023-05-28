В Кремле рассказали, как действуют власти при ЧП "белгородского масштаба"

Президент России Владимир Путин незамедлительно получает информацию о серьёзных происшествиях в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Внутреннюю кухню, я не думаю, что можно так детально рассказывать, но, естественно, незамедлительно докладывают главе государства — Верховному главнокомандующему", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, как организована работа при ЧП "белгородского уровня" и насколько оперативно об этом докладывают президенту. Пресс-секретарь главы государства добавил, что в остальном "те службы, которые должны принимать меры, и работают над этим". К их числу относятся Минобороны и погранслужба ФСБ.