Волочкова пожаловалась, что проснулась от громких звуков взрывов
Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что утром 30 мая проснулась от громких звуков взрывов. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*. Предположительно, это была работа сил ПВО по беспилотникам.
Анастасия Волочкова рассказала о звуках взрывов утром 30 мая. Видео © Telegram / Mash
"Люди добрые, вы знаете, два часа назад проснулась от таких ужасных взрывов. У нас рядом просто в Николо-Урюпине воинская часть. Представляете, такие были взрывы", — сказала она.
По словам Волочковой, спустя время после звуков взрывов ей начали звонить знакомые и интересоваться, всё ли в порядке. Она рассказала, что испытала сильное чувство страха.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. Сергей Собянин заявил, что несколько зданий получили незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. В Кремле заявили, что за атакой дронов стоит Киев, и высоко оценили работу сил ПВО при отражении нападения.
* Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta.
ТАСС / Максим Григорьев