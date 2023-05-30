Регион

Уведомления отключены

30 мая, 10:22

Волочкова пожаловалась, что проснулась от громких звуков взрывов

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что утром 30 мая проснулась от громких звуков взрывов. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*. Предположительно, это была работа сил ПВО по беспилотникам.

Анастасия Волочкова рассказала о звуках взрывов утром 30 мая. Видео © Telegram / Mash

"Люди добрые, вы знаете, два часа назад проснулась от таких ужасных взрывов. У нас рядом просто в Николо-Урюпине воинская часть. Представляете, такие были взрывы", — сказала она.

По словам Волочковой, спустя время после звуков взрывов ей начали звонить знакомые и интересоваться, всё ли в порядке. Она рассказала, что испытала сильное чувство страха.

Пушилин: Киев хаотичной и неумелой атакой дронов лишь сплотил российский народ

Пушилин: Киев хаотичной и неумелой атакой дронов лишь сплотил российский народ

Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. Сергей Собянин заявил, что несколько зданий получили незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. В Кремле заявили, что за атакой дронов стоит Киев, и высоко оценили работу сил ПВО при отражении нападения.

* Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta.

Обложка ©

ТАСС / Максим Григорьев

Илья Суриков
  • Новости
  • Анастасия Волочкова
  • Атака дронов на Москву
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров