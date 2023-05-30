Волочкова пожаловалась, что проснулась от громких звуков взрывов

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что утром 30 мая проснулась от громких звуков взрывов. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*. Предположительно, это была работа сил ПВО по беспилотникам.

Анастасия Волочкова рассказала о звуках взрывов утром 30 мая. Видео © Telegram / Mash

"Люди добрые, вы знаете, два часа назад проснулась от таких ужасных взрывов. У нас рядом просто в Николо-Урюпине воинская часть. Представляете, такие были взрывы", — сказала она.

По словам Волочковой, спустя время после звуков взрывов ей начали звонить знакомые и интересоваться, всё ли в порядке. Она рассказала, что испытала сильное чувство страха.