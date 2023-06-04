Песков: Путин остаётся "на посту" фактически круглые сутки
Президент России Владимир Путин фактически 24 часа в сутки остаётся на своём "посту". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Рассказывая о том, как президента оповещают о разного рода ЧП, которые происходят в том числе поздно ночью или рано утром, как, например, атака беспилотников на Москву, представитель Кремля не стал раскрывать всю "внутреннюю кухню".
"Я вам скажу так: президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки на посту", — подчеркнул Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Как уже рассказывал Лайф, дроны атаковали Москву и Подмосковье рано утром 30 мая, сообщалось о ЧП на улице Атласова в поселении Московский, а также на Профсоюзной и Ленинском проспекте в столице. По данным Минобороны РФ, Киев выпустил восемь БПЛА, все были поражены. Глава МО Сергей Шойгу назвал целью атаки гражданские объекты. В результате несколько зданий оказались повреждены, но, к счастью, незначительно. Из местных жителей никто серьёзно не пострадал. 1 июня в столице были завершены восстановительные работы.
ТАСС / The Kremlin Moscow