На Козловского призвали завести дело и проверить на дискредитацию ВС РФ
Глава ФПБК Бородин призвал завести на Козловского уголовное дело за ложный донос
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danilakozlovsky_pl
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с требованием возбудить уголовное дело на актёра Данилу Козловского за заведомо ложный донос.
SHOT уточняет, что глава ФПБК обратился в полицию с требованием расследовать обвинения Козловского в свой адрес, которые артист ранее изложил в своём иске. Козловский обвинил Бородина в "ложной клевете" на публику, которая "порочит честь и достоинство". Суд отклонял этот иск уже дважды из-за его неправильного оформления юристами. Общественник же заявляет, что не распространял ложные сведения о Козловском, и указал на то, что актёр осуждает СВО в своих соцсетях.
Также Бородин требует проверить Козловского на признаки административного нарушения по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ", и на предмет финансирования ВСУ.
Напомним, Виталий Бородин уже призывал проверить Данилу Козловского на дискредитацию ВС РФ из-за выраженной в социальных сетях антироссийской позиции. Актёр подал встречный иск о защите чести и достоинства, но суд его не принял. Позже Козловский попытался оправдаться и признался в любви к Родине, но чуткие россияне заподозрили подвох. Суд 17 мая снова отклонил иск актёра к Бородину о клевете. Тем временем в Санкт-Петербурге переносили спектакли с участием артиста, после чего он улетел из страны. В конце мая Козловский вернулся в Россию.