На Козловского призвали завести дело и проверить на дискредитацию ВС РФ

SHOT уточняет, что глава ФПБК обратился в полицию с требованием расследовать обвинения Козловского в свой адрес, которые артист ранее изложил в своём иске. Козловский обвинил Бородина в "ложной клевете" на публику, которая "порочит честь и достоинство". Суд отклонял этот иск уже дважды из-за его неправильного оформления юристами. Общественник же заявляет, что не распространял ложные сведения о Козловском, и указал на то, что актёр осуждает СВО в своих соцсетях.