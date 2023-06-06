Кремль переадресовал ФСБ вопрос о массовых отравлениях ядовитым сидром

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать многочисленные случаи отравления людей суррогатным алкоголем в ряде регионов страны.

"Это не является темой нашего конференц-кола (брифинга. — Прим. Лайфа) и не может являться", — сказал представитель Кремля журналистам.