Кремль переадресовал ФСБ вопрос о массовых отравлениях ядовитым сидром
Песков не стал комментировать массовое отравление россиян ядовитым сидром
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать многочисленные случаи отравления людей суррогатным алкоголем в ряде регионов страны.
"Это не является темой нашего конференц-кола (брифинга. — Прим. Лайфа) и не может являться", — сказал представитель Кремля журналистам.
Говоря о словах бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, предположившего, что массовое отравление может быть терактом, Песков рекомендовал обратиться с этим вопросом в ФСБ.
Напомним, в ряде регионов России люди отравились сидром, многие скончались В Ульяновской области от суррогатного алкоголя погибло 18 человек. Там по итогам проведённых экспертиз в спиртном обнаружены примеси метанола и этилбутирата. В Самарской — умерло семь пострадавших, один человек скончался в Удмуртии. В Нижегородской области от ядовитого напитка "Мистер Сидр" умерли два человека. Смертельно опасное спиртное изымают из магазинов. Например, в Пензенской области изъяли более 1,7 тысячи литров "Мистера Сидра", в Самарской — более 25 тысяч литров.
ТАСС / Следственный комитет РФ