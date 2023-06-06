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6 июня, 10:43

Кремль переадресовал ФСБ вопрос о массовых отравлениях ядовитым сидром

Песков не стал комментировать массовое отравление россиян ядовитым сидром

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать многочисленные случаи отравления людей суррогатным алкоголем в ряде регионов страны.

"Это не является темой нашего конференц-кола (брифинга. — Прим. Лайфа) и не может являться", — сказал представитель Кремля журналистам.

Говоря о словах бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, предположившего, что массовое отравление может быть терактом, Песков рекомендовал обратиться с этим вопросом в ФСБ.

Задержаны два менеджера и главбух компании, которая производила ядовитый сидр

Задержаны два менеджера и главбух компании, которая производила ядовитый сидр

Напомним, в ряде регионов России люди отравились сидром, многие скончались В Ульяновской области от суррогатного алкоголя погибло 18 человек. Там по итогам проведённых экспертиз в спиртном обнаружены примеси метанола и этилбутирата. В Самарской — умерло семь пострадавших, один человек скончался в Удмуртии. В Нижегородской области от ядовитого напитка "Мистер Сидр" умерли два человека. Смертельно опасное спиртное изымают из магазинов. Например, в Пензенской области изъяли более 1,7 тысячи литров "Мистера Сидра", в Самарской — более 25 тысяч литров.

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ТАСС / Следственный комитет РФ

Наталья Исакова
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