В Госдуме заподозрили Киев в подрыве Каховской ГЭС ради пиара
Картаполов счёл, что Киев подорвал Каховскую ГЭС ради пиара о контрнаступлении
Киев устроил диверсию на Каховской ГЭС, чтобы устроить пиар-кампанию об успешном контрнаступлении. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал глава Комитеты Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
"Совершили очередное преступление. Цель — информационное контрнаступление, чтобы высадиться в подтопленных районах и снимать видео", — сказал парламентарий.
Он заверил, что российские военные просчитывали такой вариант развития событий и не размещались в тех районах, которые сейчас оказались подтоплены. Как указал депутат, Москва даст незеркальный ответ на действия Киева. Главный ответ России — разгромить группировку, созданную для контрнаступления, подчеркнул Картополов.
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области оказались разрушены 11 из 28 пролётов, вода стала сбрасываться по течению. По предварительным данным, гидроэлектростанцию ВСУ могли обстрелять из РСЗО "Ольха". Сейчас в Днепре в районе Новой Каховки вода поднялась уже более чем на десять метров, жителей прибрежных территорий эвакуируют. При этом украинские военные продолжают обстреливать Новую Каховку. Город уже затоплен после поднятия уровня воды.
ТАСС / Алексей Коновалов