ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 июня 2023, 10:52
3231

В Госдуме заподозрили Киев в подрыве Каховской ГЭС ради пиара

Картаполов счёл, что Киев подорвал Каховскую ГЭС ради пиара о контрнаступлении

Киев устроил диверсию на Каховской ГЭС, чтобы устроить пиар-кампанию об успешном контрнаступлении. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал глава Комитеты Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

"Совершили очередное преступление. Цель — информационное контрнаступление, чтобы высадиться в подтопленных районах и снимать видео", — сказал парламентарий.

Песков связал украинскую диверсию на Каховской ГЭС с неудачным контрнаступлением
Песков связал украинскую диверсию на Каховской ГЭС с неудачным контрнаступлением

Он заверил, что российские военные просчитывали такой вариант развития событий и не размещались в тех районах, которые сейчас оказались подтоплены. Как указал депутат, Москва даст незеркальный ответ на действия Киева. Главный ответ России — разгромить группировку, созданную для контрнаступления, подчеркнул Картополов.

Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области оказались разрушены 11 из 28 пролётов, вода стала сбрасываться по течению. По предварительным данным, гидроэлектростанцию ВСУ могли обстрелять из РСЗО "Ольха". Сейчас в Днепре в районе Новой Каховки вода поднялась уже более чем на десять метров, жителей прибрежных территорий эвакуируют. При этом украинские военные продолжают обстреливать Новую Каховку. Город уже затоплен после поднятия уровня воды.

Режим ЧС ввели власти Новой Каховки из-за разрушений на ГЭС
Режим ЧС ввели власти Новой Каховки из-за разрушений на ГЭС
BannerImage

ТАСС / Алексей Коновалов

Иван Косицын
  • Новости
  • Госдума
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar