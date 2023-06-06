Киев устроил диверсию на Каховской ГЭС, чтобы устроить пиар-кампанию об успешном контрнаступлении. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал глава Комитеты Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

"Совершили очередное преступление. Цель — информационное контрнаступление, чтобы высадиться в подтопленных районах и снимать видео", — сказал парламентарий.

Он заверил, что российские военные просчитывали такой вариант развития событий и не размещались в тех районах, которые сейчас оказались подтоплены. Как указал депутат, Москва даст незеркальный ответ на действия Киева. Главный ответ России — разгромить группировку, созданную для контрнаступления, подчеркнул Картополов.