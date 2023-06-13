Названы сроки начала протезирования Костомарова

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров проходит реабилитацию после подготовительных мероприятий к протезированию, которое начнётся через несколько недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства указал, что настроение у спортсмена нормальное.