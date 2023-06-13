Названы сроки начала протезирования Костомарова
ТАСС: Протезирование Романа Костомарова начнётся через две-три недели
Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров проходит реабилитацию после подготовительных мероприятий к протезированию, которое начнётся через несколько недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства указал, что настроение у спортсмена нормальное.
"Сейчас Роман проходит реабилитацию после всех подготовительных мероприятий к протезированию, оно начнётся через две-три недели", — сказал собеседник агентства.
Напомним, Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе этого года. Из-за развившегося сепсиса врачи провели несколько операций по ампутации. В мае он впервые вышел на связь после госпитализации. Сейчас олимпиец испытывает трудности с восстановлением подвижности конечностей и продолжает тренировки по восстановлению мышц. Также отмечалось, несмотря на усилия врачей, Костомарова долго не удавалось вывести из состояния депрессии.
ТАСС / Пётр Ковалёв