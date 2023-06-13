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13 июня, 05:41

Названы сроки начала протезирования Костомарова

ТАСС: Протезирование Романа Костомарова начнётся через две-три недели

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров проходит реабилитацию после подготовительных мероприятий к протезированию, которое начнётся через несколько недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства указал, что настроение у спортсмена нормальное.

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"Сейчас Роман проходит реабилитацию после всех подготовительных мероприятий к протезированию, оно начнётся через две-три недели", — сказал собеседник агентства.

Напомним, Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе этого года. Из-за развившегося сепсиса врачи провели несколько операций по ампутации. В мае он впервые вышел на связь после госпитализации. Сейчас олимпиец испытывает трудности с восстановлением подвижности конечностей и продолжает тренировки по восстановлению мышц. Также отмечалось, несмотря на усилия врачей, Костомарова долго не удавалось вывести из состояния депрессии.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Иван Косицын
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