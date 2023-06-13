Число погибших после подрыва Каховской ГЭС увеличилось до девяти

Число погибших после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области вновь увеличилось. Спасатели нашли тело пожилой женщины. Таким образом, общее числе жертв достигло девяти, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1950 года рождения, она стала девятой жертвой происшествия", — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что из восьми погибших, о которых было ранее известно, двое стали жертвами обстрела ВСУ пункта эвакуации. Также сообщается, что, по последним данным, пострадало 86 человек. 84 из них госпитализировано, двое отпущены на амбулаторное лечение.