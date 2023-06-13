Число погибших после подрыва Каховской ГЭС увеличилось до девяти
Число погибших после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области вновь увеличилось. Спасатели нашли тело пожилой женщины. Таким образом, общее числе жертв достигло девяти, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1950 года рождения, она стала девятой жертвой происшествия", — сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что из восьми погибших, о которых было ранее известно, двое стали жертвами обстрела ВСУ пункта эвакуации. Также сообщается, что, по последним данным, пострадало 86 человек. 84 из них госпитализировано, двое отпущены на амбулаторное лечение.
Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, в результате чего оказались затоплены 35 населённых пунктов и более 23 тысяч жилых домов. Спасти удалось 1736 жителей. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к концу текущей недели. Власти России создали комиссию для ликвидации последствий происшествия во главе с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным.
ТАСС / AP