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13 июня, 06:34

Число погибших после подрыва Каховской ГЭС увеличилось до девяти

Число погибших после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области вновь увеличилось. Спасатели нашли тело пожилой женщины. Таким образом, общее числе жертв достигло девяти, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1950 года рождения, она стала девятой жертвой происшествия", — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что из восьми погибших, о которых было ранее известно, двое стали жертвами обстрела ВСУ пункта эвакуации. Также сообщается, что, по последним данным, пострадало 86 человек. 84 из них госпитализировано, двое отпущены на амбулаторное лечение.

Жители Новой Каховки начали возвращаться в свои дома

Жители Новой Каховки начали возвращаться в свои дома

Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, в результате чего оказались затоплены 35 населённых пунктов и более 23 тысяч жилых домов. Спасти удалось 1736 жителей. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к концу текущей недели. Власти России создали комиссию для ликвидации последствий происшествия во главе с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным.

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ТАСС / AP

Иван Косицын
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