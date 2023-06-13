В МВД рассказали, как прошли мероприятия в честь Дня России

Мероприятия по случаю Дня России прошли без происшествий. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, её заявление опубликовала пресс-служба ведомства во "ВКонтакте".

"Охрана общественного порядка во время праздничных торжеств была обеспечена в полном объёме. Правонарушений не допущено", — сказала она.

В МВД добавили, что в честь Дня России в стране прошло три тысячи мероприятий. И в этих концертах, фестивалях и публичных акциях приняли участие свыше двух миллионов человек. А правопорядок во время праздника обеспечивали порядка 32 тысяч полицейских. Также привлекались сотрудники Росгвардии, частных охранных организаций и общественных объединений правоохранительной направленности.