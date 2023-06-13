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13 июня, 09:50

В МВД рассказали, как прошли мероприятия в честь Дня России

МВД: Концерты, фестивали и акции в честь Дня России прошли без происшествий

Мероприятия по случаю Дня России прошли без происшествий. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, её заявление опубликовала пресс-служба ведомства во "ВКонтакте".

"Охрана общественного порядка во время праздничных торжеств была обеспечена в полном объёме. Правонарушений не допущено", — сказала она.

В МВД добавили, что в честь Дня России в стране прошло три тысячи мероприятий. И в этих концертах, фестивалях и публичных акциях приняли участие свыше двух миллионов человек. А правопорядок во время праздника обеспечивали порядка 32 тысяч полицейских. Также привлекались сотрудники Росгвардии, частных охранных организаций и общественных объединений правоохранительной направленности.

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Напомним, 12 июня Россия отметила свой день рождения. В полночь жителей страны поздравили космонавты МКС, а днёмпрезидент РФ Владимир Путин. Позднее участники СВО пожелали согражданам объединиться и двигаться вперёд. Поздравления получили москвичи от мэра Сергея Собянина. Также в честь Дня России школьники и студенты провели "Триколорный забег" с флагами страны. А глава ЛБИ Екатерина Мизулина вместе с блогерами отметили праздник концертом в Minecraft. Вечером в Москве на Красной площади прошёл праздничный концерт в честь Дня России.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Светлана Оперук
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