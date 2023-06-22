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22 июня, 06:58

До 46 выросло число погибших после прорыва Каховской ГЭС, пишут СМИ

ТАСС: Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 46 человек

Количество жертв украинской диверсии на Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 46 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным собеседника агентства, помимо 46 погибших также известно о 122 пострадавших, которые были направлены в больницы с переохлаждением и травмами.

Сальдо: Днепр вошёл в берега ниже разрушенной из-за подрыва Каховской ГЭС

Сальдо: Днепр вошёл в берега ниже разрушенной из-за подрыва Каховской ГЭС

Напомним, разрушение дамбы Каховской ГЭС произошло 6 июня в результате ракетного удара ВСУ. В Херсонской области оказались затопленными 35 населённых пунктов. В МЧС ущерб от подрыва оценили в 1,2 миллиарда рублей. Ранее сообщалось о 41 погибшем и 121 пострадавшем. Как заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, плотина подлежит восстановлению. При этом начать восстанавливать её могут уже после завершения специальной военной операции. А сегодня Сальдо заявил, что нижнее течение реки Днепр после разрушения Каховской ГЭС находится в состоянии экологической катастрофы.

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AP / ТАСС

Николь Вербер
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