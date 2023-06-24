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24 июня, 11:53
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Авербух прокомментировал военный мятеж словами Сергея Бодрова

Авербух: Сегодня нужно объединиться и не допустить дестабилизации внутри России

Хореограф Илья Авербух, комментируя ситуацию с военным мятежом, который устроили бойцы ЧВК "Вагнер", привёл слова Сергей Бодрова. Он опубликовал в телеграм-канале видео с артистом, где тот призывает не говорить плохо во время военных действий.

"Во время войны нельзя говорить плохо о своих, даже если они неправы. Мне кажется, это очень простой принцип, он очень старый, очень примитивный, но это так. Когда ничего не угрожает, когда война кончилась, тогда да, можно", — сказал однажды Бодров.

Авербух подчеркнул, что это очень важные слова, которые сегодня очень актуальны. Хореограф призвал россиян объединиться и не допускать дестабилизации внутри страны. Он подчеркнул, что уже было такое, когда внутренние конфликты приводили к плачевным ситуациям, поэтому нельзя допустить повторения. В заключение Авербух заявил: от каждого гражданина зависит как настоящее, так и будущее своё, семьи и страны. А победить получится благодаря единству народа и солидарности с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кехман назвал действия Пригожина предательством и заявил о поддержке президента

Кехман назвал действия Пригожина предательством и заявил о поддержке президента

Ранее Лайф рассказывал о том, что главы республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей выразили президенту России Владимиру Путину поддержку на фоне вооружённого мятежа, который устроила ЧВК "Вагнер". Также президента поддержали уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, Совет Федерации, депутаты Госдумы.

Напомним, в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Он призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковую ошибку.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Светлана Оперук
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