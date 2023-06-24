Авербух прокомментировал военный мятеж словами Сергея Бодрова

Хореограф Илья Авербух, комментируя ситуацию с военным мятежом, который устроили бойцы ЧВК "Вагнер", привёл слова Сергей Бодрова. Он опубликовал в телеграм-канале видео с артистом, где тот призывает не говорить плохо во время военных действий.

"Во время войны нельзя говорить плохо о своих, даже если они неправы. Мне кажется, это очень простой принцип, он очень старый, очень примитивный, но это так. Когда ничего не угрожает, когда война кончилась, тогда да, можно", — сказал однажды Бодров.