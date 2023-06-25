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24 июня, 21:02

В Кремле не располагают информацией о местонахождении Пригожина

Песков: Местонахождение Пригожина в данный момент мне неизвестно

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что информацией о местонахождении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в данный момент не располагает.

"Мне неизвестно", — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.

Песков не в курсе карьерных планов Пригожина после ухода в Белоруссию

Песков не в курсе карьерных планов Пригожина после ухода в Белоруссию

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.

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ТАСС / Лев Бородин

Александр Юнашев
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