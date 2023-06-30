Россияне, на последние деньги улетевшие из страны во время мятежа, теперь просят вернуть их домой

После попытки бойцов ЧВК "Вагнер" устроить мятеж в РФ 116 россиян, находящихся в странах СНГ и Грузии, попросили МИД России вернуть их на родину. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на данные ведомства.

Так, с 24 июня 96 граждан РФ обратились в ведомство с просьбой забрать их из стран СНГ. И это учитывая тот факт, что за весь 2022 год подобных заявок было 98. Из Грузии решили вернуться домой 20 человек. А в прошлом году таких россиян было 24. МИД России выдал всем желающим свидетельство на возвращение.

Были россияне, которые купили билеты по огромной цене и в результате остались в другой стране без гроша в кармане. Один человек в Узбекистане и семь в Молдавии попросили оплатить им обратную дорогу в РФ. Как правило, в подобных случаях людям помогают фонды, спонсоры или добровольцы. А если такие не находятся, то ничего не остаётся, кроме как самостоятельно решать свои проблемы.