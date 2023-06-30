Россияне, на последние деньги улетевшие из страны во время мятежа, теперь просят вернуть их домой
Mash: 116 находящихся в странах СНГ и Грузии россиян захотели вернуться на родину
После попытки бойцов ЧВК "Вагнер" устроить мятеж в РФ 116 россиян, находящихся в странах СНГ и Грузии, попросили МИД России вернуть их на родину. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на данные ведомства.
Так, с 24 июня 96 граждан РФ обратились в ведомство с просьбой забрать их из стран СНГ. И это учитывая тот факт, что за весь 2022 год подобных заявок было 98. Из Грузии решили вернуться домой 20 человек. А в прошлом году таких россиян было 24. МИД России выдал всем желающим свидетельство на возвращение.
Были россияне, которые купили билеты по огромной цене и в результате остались в другой стране без гроша в кармане. Один человек в Узбекистане и семь в Молдавии попросили оплатить им обратную дорогу в РФ. Как правило, в подобных случаях людям помогают фонды, спонсоры или добровольцы. А если такие не находятся, то ничего не остаётся, кроме как самостоятельно решать свои проблемы.
Ранее сообщалось, что стоимость авиабилетов за рубеж снизилась после резкого скачка 24 июня. Так, 25-го числа цена путёвки до Еревана начиналась с 25 тысяч рублей. Для сравнения: 24 июня за такой полёт нужно было отдать более 30 тысяч рублей.
Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК провёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. В итоге Пригожин принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. В Кремле заявили о прекращении дела о мятеже. А Лукашенко уточнил, что Пригожин в Белоруссии.
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