"Это состояние его души": Глава Дагестана объяснил, почему Путин вне плана вышел к жителям Дербента

"Когда фонтан заиграл лезгинку, Владимир Владимирович спустился на площадь. Наверное, это состояние его души, это его отношение к Дагестану и дагестанцам. Он сам подошёл к людям без каких-либо ограничений (кроме ограничений по времени, потому что уже поздно было) и пообщался с людьми. И эмоции, которые возникли у людей и, наверное, у тех, кто его сопровождал, просто непередаваемые. Это действительно порыв души, и это отношение к нашим согражданам", — сказал Меликов журналистам.