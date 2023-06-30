"Это состояние его души": Глава Дагестана объяснил, почему Путин вне плана вышел к жителям Дербента
Глава Дагестана назвал порывом души решение Путина выйти к жителям Дербента
Программа рабочей поездки президента России Владимира Путина в Дербент не предполагала общения с жителями, однако глава государства из-за "порыва души" всё же вышел к народу. Об этом рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.
"Когда фонтан заиграл лезгинку, Владимир Владимирович спустился на площадь. Наверное, это состояние его души, это его отношение к Дагестану и дагестанцам. Он сам подошёл к людям без каких-либо ограничений (кроме ограничений по времени, потому что уже поздно было) и пообщался с людьми. И эмоции, которые возникли у людей и, наверное, у тех, кто его сопровождал, просто непередаваемые. Это действительно порыв души, и это отношение к нашим согражданам", — сказал Меликов журналистам.
Глава Дагестана считает, что общение президента с дагестанцами стало украшением всего дня. Особенно он отметил эмоциональную реакцию детей: "У детей работает сердце, и наши девочки и мальчики всем сердцем настолько эмоционально и восхищённо приветствовали президента".
Напомним, 28 июня президент РФ Владимир Путин прибыл в Дербент, где провёл совещание по развитию туризма, побывал в легендарной персидской цитадели Нарын-Кала, а уже поздно вечером приехал на открытие фонтана в парке имени Низами Гянджеви. Там его ждали жители Дербента, и глава государства вопреки особому режиму подошёл их поприветствовать и сделать фото. Дагестанцы приветствовали лидера восторженными криками.
Кстати, визит президента совпал с празднованием Курбан-байрама, или праздника жертвоприношения, который знаменует окончание хаджа — паломничества к святым местам.
LIFE / Павел Баранов